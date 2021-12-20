Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’ye göre, Biden yönetiminin 2021’deki ilk üç dış politika başarısı şunlar:

– 1. « Küresel bir aşı cephaneliği olarak hizmet etmek, küresel ekonomik toparlanmayı teşvik etmek ve iklim alanında Amerika’nın liderliğini yeniden tesis etmek » gibi « uluslararası kurumlardaki liderlik rolümüzü yeniden kazanmak ve zamanımızın en büyük meydan okumalarında gerçek bir ilerleme sağlamak için dünya liderlerini bir araya getirmek ».

– 2. Özellikle ticari anlaşmazlıkları çözerek « Avrupa dahil olmak üzere ittifaklarımızı yeniden kurmak ».

– 3. « Hint-Pasifik’te AUKUS (Avustralya/İngiltere/ABD) gibi yeni platformlar geliştirdik ve Quad (Avustralya/Hindistan/Japonya/ABD) gibi platformları yücelttik. »