Le 18 novembre 2021, trois membres de la Chambre des Représentants, Peter A. DeFazio (Républicain, Orgeon), Nancy Mace (Républicaine, Caroline du Sud) et Jamaal Bowman (Démocrate, New York), écrivaient au président Joe Biden pour lui demander de préciser quelles bases constitutionnelles lui permettent de bombarder la Syrie et l’Iraq.

Deux mois plus tard (le délai réglementaire), la Maison-Blanche ne leur a toujours pas répondu. Les actions militaires des États-Unis dans ces deux pays violent donc non seulement leur souveraineté, mais aussi la Constitution US.

Personne ne semble s’en soucier.