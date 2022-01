Am 18. November 2021 schrieben drei Mitglieder des Repräsentantenhauses, Peter A. DeFazio (Republikaner, Oregon), Nancy Mace (Republikaner, South Carolina) und Jamaal Bowman (Demokrat, New York), an Präsident Joe Biden und baten ihn, zu klären, welche verfassungsmäßigen Grundlagen es ihm erlauben, Syrien und den Irak zu bombardieren.

Zwei Monate später (die regulatorische Frist) hat das Weiße Haus immer noch nicht darauf reagiert. Die militärischen Aktionen der Vereinigten Staaten in diesen beiden Ländern verletzen daher nicht nur ihre Souveränität, sondern auch die US-Verfassung.

Niemand scheint sich darum zu kümmern.