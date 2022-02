Les députés Jean-Louis Thiériot (Les Républicains, Seine-et-Marne) et Patricia Mirallès (LREM, Hérault) ont présenté leur rapport de mission sur la préparation à une guerre de haute intensité devant la Commission de la défense nationale et des forces armées, le 16 février 2022.

Ils ont souligné que le risque d’une guerre de haute intensité (c’est-à-dire face à des armées de haut niveau et non plus face à des bandes terroristes) est désormais réel. Dans une telle perspective, les armées françaises doivent immédiatement être mises à jour.

Par exemple, l’armée de l’Air ne tiendrait pas plus de 5 jours (face à la Russie).

Les rapporteurs ont proposé de relever le budget de a Défense à 2,5 % du PIB.