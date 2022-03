Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha fatto pervenire alla Russia, attraverso l’ambasciata di Cina a Kiev, una proposta di cessate-il-fuoco.

Il Cremlino ha immediatamente comunicato le proprie condizioni:

– arresto di tutti i nazisti (come il consigliere militare speciale Dmitro Yarosh, il battaglione Azov, e così via);

– eliminazione dei nomi delle vie, nonché dei monumenti che glorificano i collaboratori dei nazisti durante la seconda guerra mondiale (Stepan Bandera e altri);

– deposizione delle armi.

L’operazione militare della Russia in Ucraina non è come la raccontano i media atlantisti. Come in tutte le guerre, i grandi media si lasciano manipolare.