Das russische Außenministerium schrieb einen Brief an Guterres.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Voreingenommenheit von UN-Generalsekretär António Guterres während des Empfangs seines Sondergesandten für Syrien, Geir Pedersen, in Moskau am 23. Februar 2022.

