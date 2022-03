De film gaat in West-Europa in première op de Duitse zender ZDF/Arte.

Sergej Filimonov, die deelnam aan talrijke homo-mishandelingen en daarna aan de burgeroorlog, is nu vrijwilliger bij het nazi-Azov Bataljon dat in de Donbass vecht.

Ofschoon Netflix onverzettelijk is aangaande verdenkingen van onfatsoenlijkheid jegens minderheden, heeft het bedrijf een middelmatige film aangekocht over een schurk in het vervallen Oekraïne na de ontbinding van de USSR.

