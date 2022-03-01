На рассвете 24 февраля российские войска массово вошли на территорию Украины. По словам президента Владимира Путина, выступившего в это время по телевидению, эта спецоперация стала началом ответа его страны «тем, кто стремится к мировому господству» и продвигает инфраструктуру НАТО к границам России. Во время своей продолжительной речи он рассказал о том, как НАТО разрушила Югославию без санкции Совета Безопасности ООН, дойдя до бомбардировок Белграда в 1999 году. Затем он прошелся по разрушениям, совершённым США на Ближнем Востоке - в Ираке, Ливии и Сирии. И только в конце своего выступления он объявил, что направил войска на Украину с двойной целью - уничтожить вооруженные силы, связанные с НАТО и покончить с вооруженными НАТО неонацистскими формированиями.

Все страны-члены Атлантического альянса сразу же осудили вторжение на Украину, сравнив её с оккупацией Чехословакии во время «Пражской весны» (1968). Россия Владимира Путина, утверждали они, возродила «доктрину Брежнева» эпохи Советского Союза. Поэтому свободный мир должен наказать воскресшую «Империю зла», обложив её «разрушительными санкциями».

Подобная интерпретация Атлантического альянса направлена прежде всего на то, чтобы лишить Россию ее главного аргумента: конечно, НАТО - это не конфедерация равных, а иерархическая федерация под англосаксонским командованием, но Россия представляет собой то же самое. Она лишает Украину возможности выбора своей судьбы подобно тому, как Советы отказали в этом Чехословакии. Это правда, что НАТО по своему образу действий нарушает принципы суверенитета и равенства государств, предусмотренные Уставом ООН, но она не должна быть распущена, если не будет распущена Россия.

Последнее возможно, но, скорее всего, не произойдёт.

Речь президента Путина была направлена не против Украины и даже не против США, а прямо против «тех, кто стремится к мировому господству», то есть против «страусианцев», присутствующих во властной структуре США. Эта война направлена именно против них.

25 февраля президент Владимир Путин назвал киевское руководство «кликой наркоманов и неонацистов»». Атлантических СМИ эти слова как заявления психически больного человека.

В ночь с 25 на 26 февраля президент Владимир Зеленский через посольство Китая в Киеве направил в Россию предложение о прекращении огня. Кремль немедленно ответил своими условиями:

– арест всех нацистов (Дмитро Ярош и батальон "Азов" и др.),

-переименование названий улиц и снос памятников, прославляющих пособников нацистов во время Второй мировой войны (Степан Бандера и др.),

-прекращение военных действий.

Атлантическая пресса проигнорировала это событие, в то время как остальной мир, который знал о нём, затаил дыхание. Переговоры провалились через несколько часов после вмешательства Вашингтона. И лишь после этого общество на Западе было проинформировано о происходящих событиях, но российские условия все еще останутся скрытыми от него.

О чем говорит президент Путин? Против кого он сражается? И каковы причины, которые ослепили и заставили замолчать атлантистскую прессу?

Краткая история страуссианцев

Кто же такие эти страуссианцы, о которых на Западе мало что знают. Все они евреи, но ни в коем случае они не представляют ни американских евреев, ни еврейское мировое сообщество. Их идеологом является немецкий философ Лео Штраус, который бежал в США во время подъема нацизма и стал профессором философии в Чикагском университете. Согласно многим фактам, он сформировал небольшую группу преданных учеников, которым давал устные наставления. Никаких письменных свидетельств об этой идеологии нет. Он внушил им, что единственный способ для евреев не стать жертвами нового геноцида - это создать свою собственную диктатуру. Он назвал их гоплитами (спартанские воины) и наказал им развенчивать своих оппонентов. Наконец, он учил их благоразумию и восхвалял «благородную ложь». Хотя он умер в 1973 году, его студенческое братство по-прежнему живёт и здравствует.

Страусианцы начали формировать политическую группу полвека назад, в 1972 году. Все они были членами штаба сенатора-демократа Генри Джексона, по прозвищу «совок», в который входили Эллиот Абрамс, Ричард Перл и Пол Вулфовиц. Они тесно сотрудничали с группой троцкистских журналистов, тоже евреев, которые встречались в Городском колледже Нью-Йорка и издавали журнал Commentary. Обе эти группы были тесно связаны с ЦРУ, а благодаря тестю Перла Альберту Уолстеттеру (военному стратегу США), и с НКО Rand Corporation (аналитическим центром военно-промышленного комплекса). Многие из этих молодых людей вступали в браки, пока не образовали компактную группу численностью около 100 человек.

В 1976 году Пол Вулфовиц [1] становится одним из членов «Команды В», которой президент Джеральд Форд поручил оценить советскую угрозу [2]. Он выпустил совершенно бредовый доклад, в котором обвинил Советский Союз в стремлении к мировой гегемонии. Характер холодной войны изменился: речь уже не шла о сдерживании СССР, нужно было остановить его, чтобы спасти «свободный мир».

Страуссианцы и нью-йоркские интеллектуалы, все они были левыми, но стали на службу правому президенту Рональду Рейгану. Важно понимать, что эти группы не являются ни по-настоящему левыми, ни правыми. Некоторые члены пять раз переходили из Демократической партии в Республиканскую и обратно. Для них важно проникнуть во власть, какой бы ни была идеология. Эллиотт Абрамс становится помощником госсекретаря США. Он руководит операцией в Гватемале, где приводит к власти диктатора и сотрудничает с израильскими офицерами из Моссада по созданию резерваций для индейцев майя, чтобы в конечном итоге сделать то же самое в Израиле с палестинскими арабами (Сопротивление майя способствовало Ригоберте Менчу получить Нобелевскую премию мира). Затем Эллиотт Абрамс продолжил свои гнусные дела в Сальвадоре и, наконец, в Никарагуа против сандинистов с помощью дела «Иран-Контрас». Со своей стороны, нью-йоркские интеллектуалы, которых теперь называют неоконсерваторами, создают Национальный фонд демократии (NED) и Институт мира США - механизм, который организовал множество цветных революций, начиная с попытки государственного переворота в Китае против премьер-министра Чжао Цзыяна и последовавшего за ним восстания на площади Тяньаньмэнь.

В конце президентского срока Джорджа Буша (отца) Пол Вулфовиц, тогдашний номер 3 в министерстве обороны, разработал план [3], основанный на сильной идее: после распада СССР Соединенные Штаты не должны допустить появление новых соперников, начиная с Европейского союза. В итоге, он высказал возможность принятия односторонних действий, то есть прекращение консультаций с ООН. Вулфовиц, несомненно, был архитектором «Бури в пустыне», операции по уничтожению Ирака, которая позволила США изменить правила игры и организовать однополярный мир. Именно в это время страуссинцы продвигали свои концепции «смены режима» и «продвижения демократии».

Гэри Шмитт, Абрам Шульский и Пол Вулфовиц вошли в разведывательные структуры США через рабочую группу по реформе разведки (Consortium for the Study of Intelligence’s Working Group on Intelligence Reform). Они критиковали её, так как другие правительства поступают так же, как и правительство США [4]. Затем они критиковали отсутствие политического руководства разведкой, в результате чего она путается в мелких вопросах вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Политизация разведки - это то, что Вулфовиц уже сделал с командой В и успешно сделает то же самое в 2002 году с Управлением специальных планов (Office of Special Plans), сочиняя предлоги для новых войн против Ирака и Ирана («благородная ложь» Лео Штрауса).

Страусианы были отстранены от власти во время мандата Билла Клинтона. Но они вошли в вашингтонские аналитические центры. В 1992 году Уильям Кристол и Роберт Каган (муж Виктории Нуланд, широко упоминаемой в предыдущих статьях) опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, в которой осудили робкую внешнюю политику президента Клинтона и призвали к возобновлению «благожелательной мировой гегемонии» [5]. В следующем году они основали Проект за новый американский век (PNAC) в Американском институте предпринимательства. Гэри Шмитт, Абрам Шульский и Пол Вулфовиц были членами этой организации. Все нееврейские сторонники Лео Штрауса, включая протестанта Фрэнсиса Фукуяму (автора книги «Конец истории»), немедленно присоединились к нему.

В 1994 году, теперь уже торговец оружием Ричард Перл (прозванный «Князем тьмы») становится советником президента и бывшего нациста Алии Изетбеговича в Боснии и Герцеговине. Именно он привез Усаму бен Ладена и его «Арабский легион» (предтечу "Аль-Каиды") из Афганистана для защиты страны. Перл даже был членом боснийской делегации при подписании Дейтонского соглашения в Париже.

В 1996 году члены PNAC (в их числе Ричард Перл, Дуглас Фейт и Дэвид Вурмсер) провели исследование в Институте передовых стратегических и политических исследований (IASPS) для нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В их отчёте [6] предлагалось устранение Ясира Арафата, аннексия палестинских территорий, война против Ирака и перемещение туда палестинцев. Авторы были вдохновлены не только политическими теориями Лео Штрауса, но и теориями его друга, Зеэва Жаботинского, основателя «ревизионистского сионизма», личным секретарем которого был отец Нетаньяху.

PNAC собрала средства для выдвижения кандидатуры Джорджа Буша-старшего (сына) и опубликовала перед его избранием его знаменитый доклад «Восстановление обороноспособности Америки». В нём будущий президент призывал к катастрофе, подобной Пёрл-Харбору, чтобы ввергнуть американский народ в войну за мировую гегемонию. То же самые слова произносил министр обороны Дональд Рамсфельд, член PNAC, 11 сентября 2001 года.

Благодаря терактам 11 сентября Ричард Перл и Пол Вулфовиц пристроили адмирала Артура Цебровски под тенью Дональда Рамсфелда. Он сыграл ту же роль, что и Альберт Вольштеттер во время холодной войны. Он разработал стратегию «войны без конца»: вооруженные силы США больше не должны выигрывать войны, а только начинать и вести их как можно дольше. Целью станет разрушение всех политических структур государств-мишеней, чтобы разорить народ и лишить его возможности защищаться от США [7]. Эта стратегия осуществлялась в течение последних двадцати лет в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене...

В Иерусалиме в 2003 году между страуссианцами и сионистами-ревизионистами был заключен союз на большой конференции, которую израильские политики разного толка, к сожалению, сочли нужным посетить [8]. Поэтому неудивительно, что Виктория Нуланд (жена Роберта Кагана и в то время представитель США в НАТО) вмешалась и объявила о прекращении огня в Ливане в 2006 году, что позволило разбитой израильской армии уйти от преследований Хезболлы.

Такие люди, как Бернард Льюис, работали со всеми тремя группами - страуссинцами, неоконсерваторами и сионистами-ревизионистами. Бывший сотрудник британской разведки, он получил гражданство США и Израиля, был советником Беньямина Нетаньяху и членом Совета национальной безопасности США. Льюис, который на полпути своей карьеры уверял, что ислам несовместим с терроризмом, и что арабские террористы на самом деле являются советскими агентами, позже изменил свое мнение и с тем же апломбом уверял, что эта религия проповедует терроризм. Он разработал стратегию «столкновения цивилизаций» для Совета Национальной безопасности США. Идея заключалась в том, чтобы использовать культурные различия для столкновения мусульман с православными. Эта концепция была популяризирована его помощником в Совете Сэмюэлем Хантингтоном, но Хантингтон представлял её не как стратегию, а как неизбежность, которой необходимо противостоять. Хантингтон начал свою карьеру в качестве советника секретной службы ЮАР в эпоху апартеида и позже написал книгу «The Soldier and the State» [9], утверждая, что военные (регулярные войска и наемники) - это особая каста, понимающая потребности национальной безопасности.

После развала Ирака страуссианцы становятся предметом всевозможных споров [10]. Всех удивляет, что такая маленькая группа, поддерживаемая неоконсервативными журналистами, смогла завоевать такой авторитет без публичных дебатов. Конгресс США назначает Группу по изучению Ирака (так называемая Комиссия Бейкера-Гамильтона) для оценки своей политики. Она осудила стратегию Рамсфельда-Цебровски, не называя ее, и выразила сожаление по поводу сотен тысяч смертей, к которым она привела. Рамсфельд уходит в отставку, а Пентагон неумолимо продолжает следовать этой стратегии, которую он никогда официально не принимал.

Во время президентства Обамы страуссианцы входят в кабинет вице-президента Джо Байдена. Его советник по национальной безопасности Джейкоб Салливан играл центральную роль в организации операций против Ливии, Сирии и Мьянмы, а другой его советник, Энтони Блинкен, сосредоточился на Афганистане, Пакистане и Иране. Именно он руководил переговорами с верховным лидером Али Хаменеи, которые привели к аресту и заключению в тюрьму ключевых членов команды президента Махмуда Ахмадинежада в обмен на ядерную сделку.

Смена режима в Киеве в 2014 году была организована страуссианцами. Вице-президент Байден бе6сспоно к ней причастен. Виктория Нуланд приезжает поддержать неонацистов «Правого сектора» и руководит израильским спецназом «Дельта» [11] на Майдане. Из перехваченных телефонных разговоров следует, что ей «наплевать на Европейский Союз» (sic), точь-в-точь в традициях доклада Вулфовица 1992 года. Но лидеры ЕС не понимают этого и выражают лишь слабый протест [12].

Джейк Салливан и Энтони Блинкен вводят сына вице-президента Байдена Хантера в совет директоров одной из крупнейших газовых компаний, Burisma Holdings, несмотря на противодействие госсекретаря Джона Керри. Хантер Байден, к сожалению, наркоман, будет использован в качестве прикрытия для гигантской аферы, от которой пострадал весь украинский народ. Он с помощью подставных лиц из числа своих друзей в различных компаниях, но под общим руководством Амоса Хохштейна, будет красть украинский газ. Это люди, которых президент Владимир Путин назвал «кликой наркоманов».

Салливан и Блинкен полагаются на крестного отца мафии Игоря Коломойского, третьего в стране человека по величине состояния. Хотя он еврей, а финансирует тяжеловесов «Правого сектора», неонацистской организации, которая работает на НАТО и сражается на площади Майдана во время «смены режима». Коломойский воспользовался своими связями, чтобы захватить власть в европейской еврейской общине, но его единоверцы восстали и изгнали его из международных ассоциаций. Однако ему удалось добиться назначения Дмитрия Яроша, лидера «Правого сектора», заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а самому избраться губернатором Днепропетровской области. Оба они вскоре были отстранены от выполнения каких-либо политических функций. Именно их группу президент Владимир Путин назвал «кликой неонацистов».

В 2017 году Энтони Блинкен основал консалтинговую компанию WestExec Advisors, в состав которой вошли бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Обамы и бльшое число страуссианцев. Деятельность компании скрывается. Она использует политические связи своих сотрудников для зарабатывания денег - то, что все обычно называют коррупцией.

Страуссианцы остаются верны идеям Лео Страуса

После возвращения Джо Байдена в Белый дом, на этот раз в качестве президента США, страуссианцы проникают во все структуры власти. Джейк Салливан становится советником по национальной безопасности, а Энтони Блинкен Государственным секретарём со своей помощницей Викторией Нуланд. В октябре 2021 г. она приезжала с визитом в Москву и грозилась раздавить экономику России, если последняя не угомонится. Этот визит станет началом сегодняшнего кризиса.

Помощница госсекретаря Нуланд выводит на арену Дмитрия Яроша и представляет его президенту Зеленскому – бывшему комедианту и протеже Юрия Коломойского. 2 ноября 2021 г. его назначают специальным советником Главнокомандующего вооружёнными силами генерала Валерия Залужного. Последний, будучи истинным демократом, сначала артачится, но в итоге соглашается. Он отказывается отвечать на вопрос журналистов об этом удивительном дуэте, намекая на требование национальной безопасности. Ярош изо всех сил поддерживает полковника Андрея Белецкого, «белого фюрера», и его батальон Азов. Это копия дивизии СС германского Рейха, которая начиная с лета 2021 г. управляется американскими наёмниками из ЧВК Blackwater [13].

Принимая во внимание сказанное выше о страуссианцах, не трудно понять, что действия России не только обоснованы, но и необходимы. Освободить мир от страуссианцев – значит отдать должное более миллиону загубленных ими людей и тех, кого они хотят загубить. Остаётся только ждать, чем закончится это вторжение на Украину.

Как бы то ни было, ответственность за сегодняшние события падает на страуссианцев, но нельзя её снять с тех, кто позволил им безнаказанно действовать. Речь идёт прежде всего о Германии и Франции, которые семь лет назад подписали Минские соглашения, но ничего не сделали для их выполнения, и пятидесяти странах, подписавших декларацию ОБСЕ, запрещающую расширение НАТО на восток за линию Одер-Нейсе, но никак этому не воспрепятствовавших. Один только Израиль, освободившись от сионистов-ревизионистов, выразил свою позицию по этому вопросу.

А урок из этого кризиса таков: народы демократических стран ответственны за решения, принимаемые их лидерами и исполняемые теми, кто приходит им на смену.