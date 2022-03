The National Pulse har avslørt at et datterselskap til en stiftelse grunnlagt av Hunter Biden (sønnen til president Joe Biden) og Christopher Heinz (stesønn til John Kerry) har spilt en nøkkelrolle i Pentagons biologiske forskerprogram i Ukraina.

Russland har avdekket en rekke av disse programmene etter at de har overtatt rundt 15 ukrainske forsker-laboratorier for biovåpen.

Disse er grunnlagt av Pentagon. Dette er brudd på konvensjonen som forbyr biologiske våpen.

I september 2020 avslørte den tabloide dagsavisen New York Post at FBI hadde beslaglagt en laptop som tilhørte Hunter Biden. Den inneholdt beviser på hans innblanding i disse ulovlige forretningene som har funnet sted både i Ukraina og i Kina.

Alle USAs etterretningsbyråer har i kor beskyldte Russland for å spre rykter som har til hensikt å destabilisere Statene.

Men den 16. mars bekreftet til slutt New York Times innholdet i laptopen [1]. Mange republikanere har siden bedt om å få vite mer.

Hunter Biden er en narkoman som har tjent som gallionsfigur for Straussianernes «interesser».

Det demokratiske flertallet i Representantenes Hus har lansert i prosedyre for riksrettssak mot president Trump (Ukrainagate) fordi han prøvde å belyse disse Ukraina-»affærene».

Den russiske presidenten Vladimir Putin har pekt på denne «narkomane gjengen» når han refererer til Hinter Biden og hans gjeng.