De National Pulse onthult dat een dochteronderneming van de stichting die is opgericht door Hunter Biden (zoon van president Joe Biden) en Christopher Heinz (schoonzoon van John Kerry) een centrale rol heeft gespeeld in de biologische onderzoeksprogramma’s van het Pentagon in Oekraïne.

Rusland bracht de omvang van deze programma’s aan het licht na de inbeslagneming van ongeveer 15 door het Pentagon gefinancierde Oekraïense laboratoria voor onderzoek naar biologische wapens, die in strijd zijn met het Verdrag inzake biologische wapens.

In september 2020 onthulde de New York Post tabloid dat de FBI een computer in beslag had genomen die toebehoorde aan Hunter Biden en die bewijzen bevatte van zijn betrokkenheid bij illegale activiteiten in Oekraïne en China. Alle Amerikaanse inlichtingendiensten veroordeelden de inbeslagneming als Russische sabotage met als doel de staat te destabiliseren. Op 16 maart erkende de New York Times echter de echtheid van deze computer [1]. Sindsdien hebben veel Republikeinse politici om meer informatie gevraagd.

Hunter Biden (foto) is een junkie die als dekmantel dient voor de "zaak" van de Straussians (descipelen van Leo Strauss). De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van de VS had een aanklacht ingediend tegen president Trump (Ukrainegate) omdat het hij opheldering had willen verschaffen over deze "deals" in Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin hekelde een "stelletje drugsverslaafden aan de macht in Kiev", verwijzend naar Hunter Biden en zijn bende trawanten.