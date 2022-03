The National Pulse ha revelado que una filial de la fundación creada por Hunter Biden –hijo del ‎presidente estadounidense Joe Biden– y por Christopher Heinz –hijo político del ex secretario ‎de Estado John Kerry– tuvo un papel central en los programas de investigación sobre ‎armas biológicas financiados por el Pentágono en Ucrania. ‎

Después de hallar en Ucrania 15 biolaboratorios y gran cantidad de contenedores de agentes ‎patógenos utilizados en esas instalaciones, Rusia sacó a la luz pública la gran envergadura de las ‎investigaciones sobre armas biológicas que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ‎estaba financiando en Ucrania, en violación de la Convención internacional que prohíbe ese tipo ‎de armas [1]. ‎

En septiembre de 2020, el New York Post ya revelaba que el FBI había obtenido un ordenador ‎perteneciente a Hunter Biden con pruebas de su implicación en negocios ilícitos ‎en Ucrania y en China, en momentos en que su padre, Joe Biden, era vicepresidente de ‎Estados Unidos. Pero todas las agencias de inteligencia estadounidenses denunciaron entonces ‎una «maniobra rusa» tendiente a desestabilizar el país. ‎

Sin embargo, el 16 de marzo de 2022, el New York Times reconoció la autenticidad de aquel ‎ordenador [2]. Desde ese momento, numerosos congresistas y ‎senadores republicanos exigen más información al respecto. ‎

Hunter Biden (ver foto), hijo del presidente estadounidense Joe Biden, además de ser alcohólico y ‎drogadicto (lo cual ha reconocido públicamente) se prestó para servir de intermediario en ‎diferentes negocios sucios en Ucrania mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos, ‎bajo la administración Obama.

Años después, cuando el presidente Donald Trump quiso aclarar ‎aquellos hechos, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puso ‎en marcha un procedimiento de destitución contra Trump. ‎

Cuando el presidente ruso Vladimir Putin denunció una «banda de drogadictos» en el poder ‎en Kiev, se refería a Hunter Biden y sus compañeros de juerga [3]. ‎

