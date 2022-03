La Russie continue à distiller des informations sur les laboratoires biologiques militaires états-uno-ukrainiens.

Il apparaît que le département de la Défense US est entré en contact avec l’Ukraine dès la dissolution de l’URSS. l’Agence fédérale de réduction des menaces (Defense Threat Reduction Agency — DTRA) était intervenue pour aider à détruire les recherches soviétiques dans les laboratoires ukrainiens. Cela est tout à fait logique et normal.

Entre 2005 et 2014, la DTRA a pris le contrôle des laboratoires biologiques ukrainiens. Les Etats-Unis ont construit huit laboratoires ukrainiens.

À partir de 2016, l’Ukraine à mené des recherches d’armes biologiques dans les laboratoires construits par la DTRA et sous son contrôle.

Selon les documents publiés par le site d’information états-unien, The National Pulse, Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), filiale de Rosemont Capital société fondée par Hunter Biden (fils du président Biden) et Christopher Heinz (beau-fils de John Kerry), assurait les relations entre le département de la Défense US et le ministère de la Santé ukrainien. RSTP a organisé des réunions conjointes des généraux états-uniens et des médecins ukrainiens (photo : une telle réunion en 2016).

Selon Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, un incident grave a eu lieu en 2016. Une épidémie de « grippe porcine » s’est déclarée parmi les militaires ukrainiens qui gardaient le laboratoire biologique de Kharkiv. 20 décès y avaient été enregistrés, mais « l’incident a été étouffé ». L’appellation « grippe porcine » a été utilisée pour plusieurs maladies distinctes dont celle provoquée par le virus H1N1.