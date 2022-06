General John Allen, Präsident Barack Obamas ehemaliger Sondergesandter für die Anti-Daesch-Koalition, trat nach einer FBI-Durchsuchung als Präsident der Brookings Institution zurück.

Ihm wird vorgeworfen, während der Krise zwischen dem Emirat und Saudi-Arabien im Jahr 2017 heimlich Lobbyarbeit für Katar geleistet zu haben.

Die Brookings Institution hat drei Tochtergesellschaften in China, Indien und Katar.

Die Denkfabriken (Think Tanks) sind nicht mehr so sehr Forschungszentren, sondern Lobbys, die sich an die Meistbietenden verkaufen.