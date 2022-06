In seguito a una perquisizione dell’FBI, il generale John Allen, ex inviato speciale del presidente Barack Obama per la coalizione contro Daesh, si è dimesso dalla presidenza della Brookings Institution,.

È accusato di aver fatto segretamente lobbying per conto del Qatar, durante la crisi che nel 2017 oppose l’emirato all’Arabia Saudita.

La Brookings Institution ha tre filiali: in Cina, in India e in Qatar.

I think tanks statunitensi non sono più tanto centri di ricerca, quanto piuttosto lobby che si vendono al migliore offerente.