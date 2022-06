Le Parlement ukrainien devrait adopter une loi, déjà votée en commission, interdisant aux radios et télévisions du pays de retransmettre des musiques russes.

Une exception a été adoptée pour les musiciens russes ayant condamné l’« agression » de leur pays contre l’Ukraine.

Elle s’applique par contre à tous les auteurs classiques russes (Rachmaninov, Stravinsky, Tchaïkovski etc.).

Cette loi complète celle censurant tous les livres écrits en russe, traduits du russe ou imprimés en Russie.

Toutes les radios et les télévisions ont d’ores et déjà été placées sous le contrôle du Conseil de sécurité et de Défense.