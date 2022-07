Het Oekraïense parlement staat op het punt een wet aan te nemen, die reeds in de commissie is goedgekeurd, die radio’s en televisiezenders van het land verbiedt Russische muziek door te geven.

Er is een uitzondering gemaakt voor Russische musici die de "agressie" van hun land tegen Oekraïne hebben veroordeeld.

Het geldt echter voor alle Russische klassieke auteurs (Rachmaninov, Stravinsky, Tsjaikovsky, enz.).

Deze wet vormt een aanvulling op de wet die alle boeken censureert die in het Russisch zijn geschreven, uit het Russisch zijn vertaald of in Rusland zijn gedrukt.

Alle radio- en televisiestations zijn reeds onder de controle van de Veiligheids- en Defensieraad geplaatst.