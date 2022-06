Alors que les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Otan se réunissent à Madrid et envisagent une Troisième Guerre mondiale contre la Fédération de Russie, la société publique russe de l’espace, Roscosmos, a publié sur sa chaîne Telegram les coordonnées des centres de décision de l’Occident.

On peut y voir les photos satellitaires de la Maison-Blanche et du Pentagone (États-Unis), du siège de l’Otan (Belgique) [photo], du centre de congrès où se tient le sommet de l’Otan (Espagne), du ministère de la Défense (Royaume-Uni), du Reichstag et de la Chancellerie fédérale (Allemagne), ou encore du palais de l’Élysée (France).

Le site précise les coordonnées de tir :

⠀🇺🇸 38.897542, -77.036505

⠀⠀🇺🇸 38.870960, -77.055935

⠀⠀🇬🇧 51.503049, -0.127727

⠀⠀🇫🇷 48.870433, 2.316842

⠀⠀🇩🇪 52.519903, 13.368921

⠀⠀🇧🇪 50.879986, 4.425771

Dmitry Rogozin, le directeur de Roscosmos, est l’ancien ambassadeur russe auprès de l’Otan.

Interrogé par des journalistes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré : « Je ne devinerai pas ce qu’espère le président Zelensky - peu importe ce qu’il pense, ce qu’il espère. Il ne prend pas de décisions. Les décisions sont prises à Washington, et en aucun cas au niveau présidentiel. Des responsables bien connus prennent des décisions au département d’État, et probablement même dans l’administration présidentielle ».

À bon entendeur salut !