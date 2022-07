Während sich die Staats- und Regierungschefs der NATO in Madrid treffen und über einen Dritten Weltkrieg gegen die Russische Föderation nachdenken, hat Russlands staatliches Raumfahrtunternehmen Roscosmos auf seinem Telegram-Kanal die Koordinaten westlicher Entscheidungszentren veröffentlicht.

Man kann Satellitenfotos des Weißen Hauses und des Pentagon (Vereinigte Staaten), des NATO-Hauptquartiers (Belgien) [Foto], des Kongresszentrums, in dem der NATO-Gipfel stattfindet (Spanien), des Verteidigungsministeriums (Großbritannien), des Reichstags und des Bundeskanzleramts (Deutschland), oder des Élysée-Palastes (Frankreich) sehen.

Der Standort gibt die Schusskoordinaten an:

⠀ 🇺🇸 38.897542, -77.036505

⠀⠀🇺🇸 38.870960, -77.055935

⠀⠀🇬🇧 51.503049, -0.127727

⠀⠀🇫🇷 48.870433, 2.316842

⠀⠀🇩🇪 52.519903, 13.368921

⠀⠀🇧🇪 50.879986, 4.425771

Dmitri Rogosin, der Direktor von Roskosmos, ist der ehemalige russische Botschafter bei der NATO.

Von Reportern befragt, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow: "Ich werde nicht raten, worauf Präsident Selenskyj hofft - egal, was er denkt, was er sich erhofft. Er trifft keine Entscheidungen. Entscheidungen werden in Washington getroffen und auf keinen Fall auf der Ebene des Präsidenten. Gut bekannte Verantwortliche treffen Entscheidungen im Außenministerium und wahrscheinlich sogar in der Präsidialverwaltung."

Lasst es euch gesagt sein!