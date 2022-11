Comme chaque vendredi, le numéro 14 de notre bulletin hebdomadaire Voltaire, actualité internationale, est paru.

Au sommaire de ces 10 pages de brèves, :

– Éditorial : Une crypto-nazie à la tête de l’Otan ?

– Élections de mi-mandat aux USA : les élections les plus chères de l’histoire ; le combat au sein du Parti républicains entre les républicains historiques et les jacksoniens.

– La nation cherokee exige l’application du Traité de New Echota.

– Le Royaume-Uni a formé les nageurs de combat ukrainiens.

– Des groupes politiques organisent un tumulte à l’Assemblée nationale française et font suspendre le député contre lequel ils s’exprimaient.

– L’Allemagne paiera pour les juifs ukrainiens qui fuient la guerre actuelle.

– Le chancelier Scholz et le président Xi organisent les échanges germano-chinois dans le dos des États-Unis et de la Russie.

– Le gouvernement néerlandais interdit un orateur britannique dans tout l’espace Schengen.

– Le droit de la Mer distingue les naufragés des migrants.

– L’espionnage politique des smartphones en Grèce.

– Le gouvernement ukrainien parvient à persuader ses ressortissants qu’ils seront en danger tant que le peuple russe existera.

– La Russie n’a jamais menacé d’utiliser l’arme nucléaire, ni stratégique, ni tactique.

– Le maréchal Haftar discrètement jugé aux États-Unis.

– Victoire des sionistes révisionnistes aux élections générales israéliennes.

– Ce que la Jordanie craint avec le retour de Benjamin Netnayahu.

– Le Premier ministre libanais rachète la téléphonie afghane.

– Menaces de mort contre l’ancien Premier ministre iraquien qui avait aidé à assassiner le général Soleimani.

– Les dirigeants iraniens préparent leur fuite.

– Le mobile de l’attentat contre l’ancien premier ministre pakistanais.

– Les États-Unis protègent les djihadistes ouïghours en Afghanistan.

– La Chine réalise un avion de combat de meilleure qualité que son rival US en lui volant sa technologie furtive.

– Les partis politiques japonais ne pourront plus être financés par des sectes religieuses.

– Les membres de l’Otan refusent désormais de condamner le nazisme.

Et notre supplément documentaire : 2 pages de documents officiels.

