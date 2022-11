Come ogni venerdì, è uscito Voltaire, attualità internazionale.

Ecco il sommario di dieci pagine di brevi:

– Editoriale: Una cripto-nazista alla testa della Nato?

– Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: le elezioni più costose della storia; il conflitto interno al Partito Repubblicano: repubblicani storici contro jacksoniani.

– La popolazione cherokee esige l’applicazione del Trattato di New Echota.

– Il Regno Unito ha addestrato nuotatori da combattimento ucraini.

– In Francia gruppi politici organizzano un tumulto all’Assemblea Nazionale e fanno sospendere il deputato contro cui protestavano.

– La Germania pagherà per gli ebrei ucraini che fuggono dalla guerra in corso.

– Il cancelliere Scholz e il presidente Xi organizzano scambi commerciali fra Germania e Cina alle spalle di Stati Uniti e Russia.

– Il governo olandese vieta l’ingresso in area Schengen a un oratore britannico.

– Il diritto del mare distingue fra naufraghi e migranti.

– In Grecia lo spionaggio politico degli smartphone.

– Il governo ucraino è riuscito a convincere i cittadini che saranno in pericolo fino a quando esisterà il popolo russo.

– La Russia non ha mai minacciato di usare le armi nucleari, né strategiche né tattiche.

– Il maresciallo Haftar giudicato con discrezione negli Stati Uniti.

– Vittoria dei sionisti revisionisti alle elezioni generali israeliane.

– Cosa teme la Giordania con il ritorno al potere di Benjamin Netanyahu.

– Il primo ministro libanese acquisisce la rete di telefonia afgana.

– Minacce di morte all’ex primo ministro iracheno che aiutò ad assassinare il generale Soleimani.

– I dirigenti iraniani preparano la fuga.

– Il movente dell’attentato all’ex primo ministro pachistano.

– In Afghanistan gli Stati Uniti proteggono gli jihadisti uiguri.

– La Cina ha costruito un aereo da combattimento non rilevabile dai radar più performante dell’equivalente statunitense, rubandone la tecnologia.

– I partiti politici giapponesi non potranno più essere finanziati dalle sette religiose.

– Ora i membri della Nato si rifiutano di condannare il nazismo.

Inoltre, il supplemento di documentazione: due pagine di documenti ufficiali.

