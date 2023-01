L’ex responsabile del servizio America Latina alla Defense Intelligence Agency, Ana Belén Montes, è libera dopo 21 anni di reclusione.

Ana Belén Montes si ribellò al trattamento dei cubani da parte di Washington e, violando la legge, per 16 anni trasmise all’Avana i piani del Pentagono. Era la funzionaria Usa di grado più elevato a conoscenza dei rapporti e dei piani delle diverse agenzie Usa nei confronti di Cuba. La sua competenza era tale che fu soprannominata Regina di Cuba e fu decorata dal direttore della CIA, George Tenet (foto).

Ana Belén Montes ha agito secondo coscienza, mai per interesse.

Durante il processo dichiarò:

«Vostro Onore, ho compiuto gli atti che mi hanno portato davanti a lei perché ho obbedito alla mia coscienza invece che alla legge. La politica del nostro governo verso Cuba è crudele e ingiusta, profondamente ostile; mi sento moralmente obbligata ad aiutare l’isola a difendersi dalle nostre azioni, finalizzate a imporle i nostri valori e il nostro sistema politico.

Per quattro decenni nei confronti di Cuba abbiamo dato prova d’intolleranza e di disprezzo. Non abbiamo mai rispettato il diritto di Cuba a percorrere la propria strada, verso i suoi ideali di uguaglianza e di giustizia. Non capisco come possiamo continuare a voler imporre a Cuba il modo di selezionare i propri dirigenti, quelli che non ne sono degni, nonché le leggi che riteniamo più appropriate per loro. Perché non consentiamo a Cuba di proseguire per la propria strada, come da due secoli fanno gli Stati Uniti?

La mia risposta alla nostra politica verso Cuba forse è moralmente riprovevole. Forse il diritto di Cuba di esistere, libera da coercizioni politiche ed economiche, non giustifica l’aiuto che le ho dato per difendersi; posso soltanto dire di aver fatto quello che ritenevo giusto per combattere una grave ingiustizia.

Il mio più grande desiderio è veder nascere una relazione amichevole tra Stati Uniti e Cuba. Spero che il mio caso incoraggerà in un certo qual modo il nostro governo ad abbandonare l’ostilità verso Cuba e a lavorare con L’Avana in uno spirito di tolleranza, di rispetto reciproco e di comprensione.

Oggi vediamo chiaramente, coma mai prima, che l’intolleranza e l’odio da parte degli individui o dei governi non fanno che propagare dolore e sofferenza. Spero che gli Stati Uniti attueranno una politica verso Cuba fondata sull’amore del prossimo, una politica che riconosca che Cuba, come ogni altra nazione, vuole essere trattata con dignità e non con disprezzo.»

Ana Belén Montes fu arrestata nel 2001 e condannata per spionaggio. Fu rinchiusa in un ospedale psichiatrico militare, in cella d’isolamento. Le sue relazioni sociali erano limitate a passeggiate a fianco di persone violente e assassini. Non aveva accesso ai giornali né alla televisione. Le condizioni della sua detenzione erano crudeli e degradanti.