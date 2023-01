Die ehemalige Leiterin des US-Lateinamerika-Büros der Defense Intelligence Agency (DIA), Ana Belén Montes, wurde nach 21 Jahren Haft freigelassen.

Sie hatte sich gegen Washingtons Behandlung der Kubaner erhoben und unter Verletzung des Gesetzes die Pläne des Pentagons 16 Jahre lang nach Havanna übermittelt. Sie war die ranghöchste US-Beamtin, die mit den Berichten und Plänen der verschiedenen Behörden in Bezug auf Kuba vertraut war. Ihre Expertise war so groß, dass sie den Spitznamen "Königin von Kuba" erhielt und von CIA-Direktor George Tenet (im Bild) ausgezeichnet wurde.

Sie tat dies aus rein moralischer Haltung, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.

Bei ihrem Prozess sagte sie:

"Euer Ehren, ich habe mich an der Tätigkeit beteiligt, die mich vor Sie gebracht hat, weil ich eher meinem Gewissen als dem Gesetz gehorcht habe. Die Politik unserer Regierung gegenüber Kuba ist grausam und ungerecht, zutiefst feindselig; Ich fühle mich moralisch verpflichtet, der Insel zu helfen, sich gegen unsere Bemühungen zu verteidigen, ihr unsere Werte und unser politisches System aufzuzwingen.

Wir haben vier Jahrzehnte lang Intoleranz und Verachtung gegenüber Kuba gezeigt. Wir haben nie das Recht Kubas respektiert, seinen eigenen Weg zu seinen eigenen Idealen der Gleichheit und Gerechtigkeit zu gehen. Ich verstehe nicht, wie wir weiterhin versuchen zu diktieren, wie Kuba seine Führer auswählen soll, diejenigen, die es nicht sein können, und welche Gesetze für diese Nation am besten geeignet sind. Warum lassen wir Kuba nicht seinen eigenen Weg gehen, wie es die Vereinigten Staaten seit mehr als zwei Jahrhunderten tun?

Vielleicht war meine Antwort auf unsere kubanische Politik moralisch verwerflich. Vielleicht rechtfertigt Kubas Recht, ohne politischen und wirtschaftlichen Zwang zu existieren, nicht, der Insel geheime Informationen zu geben, die ihr helfen, sich selbst zu verteidigen. Ich kann nur sagen, dass ich getan habe, was ich für richtig hielt, um einer schweren Ungerechtigkeit entgegenzuwirken.

Mein größter Wunsch wäre, die Entstehung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba zu sehen. Ich hoffe, dass mein Fall unsere Regierung in gewisser Weise ermutigen wird, ihre Feindseligkeit gegenüber Kuba aufzugeben und mit Havanna im Geiste der Toleranz, des gegenseitigen Respekts und des Verständnisses zusammenzuarbeiten.

Heute sehen wir deutlicher denn je, dass Intoleranz und Hass von Einzelpersonen oder Regierungen nur Schmerz und Leid verbreiten. Ich hoffe, dass die Vereinigten Staaten eine Politik gegenüber Kuba entwickeln werden, die auf Nächstenliebe basiert, eine Politik, die anerkennt, dass Kuba, wie jede andere Nation, mit Würde und nicht mit Verachtung behandelt werden will. »

Sie wurde 2001 verhaftet und wegen Spionage verurteilt. Sie wurde in eine psychiatrische Militärklinik in Einzelhaft gebracht. Ihre sozialen Beziehungen beschränkten sich auf ihre Spaziergänge, neben gewalttätigen Menschen und Mördern. Sie hatte keinen Zugang zu Zeitungen oder Fernsehen. Ihre Haftbedingungen waren grausam und erniedrigend.