De voorzitter van de Russische Staatsdoema, Viacheslav Volodin, heeft opgeroepen tot een internationaal militair tribunaal naar het voorbeeld van het Tribunaal van Neurenberg om de voormalige Duitse bondskanselier Merkel en de voormalige Franse president François Hollande te berechten.

"De bekentenissen van de vertegenwoordiger van het regime van Kiev en de voormalige leiders van Duitsland en Frankrijk moeten worden gebruikt als bewijsmateriaal voor een internationaal militair tribunaal. Deze leiders beraamden een wereldoorlog met voorspelbare gevolgen. En ze verdienen gestraft te worden voor hun misdaden," zei hij.

Angela Merkel had in een interview met Die Zeit verzekerd dat zij de Minsk-akkoorden niet had onderhandeld en ondertekend om vrede te stichten in Oekraïne, maar om het Oekraïense leger d tijd te geven zich voor te bereiden op de huidige oorlog [1]. François Hollande was het met haar eens in een interview met Kyiv Independent [2].

Het internationaal recht beschouwt "misdaden tegen de vrede" als ernstiger dan misdaden tegen de menselijkheid. De Verenigde Naties hebben echter nooit duidelijk gedefinieerd wat zij werkelijk zijn.

De niet-uitvoering van de Monsk-akkoorden heeft de burgeroorlog in Oekraïne acht jaar lang verlengd, waarbij ten minste 20.000 doden zijn gevallen.

Rusland is Oekraïne niet binnengevallen, maar heeft een speciale militaire operatie gelanceerd om resolutie 2202 van de Veiligheidsraad, waarin de akkoorden van Minsk worden bekrachtigd, uit te voeren