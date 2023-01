La Fédération des Scientifiques Américains (FAS) confirme en janvier l’information donnée par Grandangolo en décembre 2022 sur la base d’un document de l’US Air Force : l’avion C-17A Globemaster a été autorisé à transporter en Italie et d’autres pays européens la bombe nucléaire USA B61-12. Des fonctionnaires de l’Administration Biden ayant annoncé que l’envoi des B61-12 aurait été anticipé en décembre, nous estimons que les nouvelles bombes nucléaires USA sont déjà en train d’arriver en Europe pour être déployées contre la Russie.

Les USA et l’Otan sont en train de déverser en Ukraine d’énormes quantités de munitions pour l’artillerie lourde fournie aux forces armées de Kiev. Les États-Unis —selon les données officielles— ont jusqu’à présent envoyé en Ukraine plus d’un million de munitions pour obusiers de 115 mm, plus des dizaines de milliers de missiles. Environ 300 000 projectiles proviennent de dépôts militaires US en Israël. L’envoi d’armes est géré par un réseau international, dans lequel jour un rôle central de Camp Derby, le plus grand arsenal des USA hors de la mère-patrie, relié au port de Livourne et à l’aéroport militaire de Pise. Le Royaume-Uni, la France, la Pologne et la Finlande sont en train de fournir des chars d’assaut à Kiev, et la Pologne acquiert aux USA des chars Abrams dont une partie peut être destinée à l’Ukraine.

Dans le même temps, les USA et l’Otan potentialisent le déploiement de leurs forces en Europe, toujours plus adossées à la Russie. En Roumanie l’Otan a déployé des avions Awacs, dotés des installations électroniques les plus sophistiquées, tenus constamment en vol près de l’espace aérien russe. En Roumanie toujours, le Pentagone a installé la 101° Division aéroportée, qui se trouve déployée en Europe pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale.

L’Otan et l’UE instituent « une task force sur la résilience et les infrastructures critiques ». « L’Otan —déclare le Conseil de l’Union Européenne— reste le fondement de notre défense collective. Nous reconnaissons la valeur d’une Défense européenne plus forte qui contribue à la sécurité transatlantique et soit complémentaire et inter-opérationnelle avec l’Otan ».