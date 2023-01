Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Au sommaire du n°24 :

– Éditorial : La normalisation irano-saoudienne pourrait apporter la paix au Proche-Orient

– Washington prive l’UE d’hydrocarbures russes, mais en importe

– Polémique autour de l’acteur Steven Seagal

– Pour Kanye West, les noirs sont les vrais descendants des Hébreux

– Le président Biden sème des documents classifiés

– Big Pharma s’est appuyé sur Twitter pour protéger ses super-profits

– Propositions de lois républicaines

– Antony Blinken soutient la liberté de conscience

– Douglas Wise ne reconnaît pas son erreur

– Coordination du Pentagone avec les armées ukrainiennes

– Un ancien secrétaire du président Felipe Calderon jugé aux États-Unis

– Préparation d’un attentat contre Francia Marquez

– Anderson Torres aurait planifié un coup d’État au Brésil

– Le Venezuela poursuit les politiciens rebelles pro-Occidentaux

– La France fait la leçon à la Russie

– La gauche française contre les riches

– La Belgique limite l’enquête sur la corruption des instances européennes

– L’industrie allemande espère combler les besoins de munitions de l’Otan

– La Pologne redoute une victoire russe en Ukraine

– L’Union européenne et l’Otan envisagent d’augmenter massivement les dépenses militaires

– La République Srpska ne pense pas comme l’UE

– Censure sur le bombardement d’un immeuble civil à Dnipro

– Décès du ministre de l’Intérieur ukrainien

– L’armée ukrainienne distribue un faux document attribué mensongèrement à l’Église orthodoxe

– La CIA prétend rétrospectivement avoir sauvé le président Zelensky

– Le chef d’état-major russe prend le commandement de l’opération en Ukraine

– Wagner prend Soledar

– Polémique dans l’affaire des soldats russes tués à Makiivka

– Incertitude autour de la loi russe pénalisant la propagande homosexuelle

– Les compagnies aériennes russes victimes des « sanctions » occidentales

– Enquête sur les massacres de Marioupol

– La Russie met en service des drones sous-marins nucléaires

– Transformation de l’armée russe

– La Russie veut traduire Angela Merkel et François Hollande devant un nouveau Nuremberg

– Qui est l’espion Paul Whelan ?

– La CIA s’inquiète de la présence de Wagner en Libye

– L’opposition tunisienne ne se renforce pas après les élections

– Bezalel Smotrich affiche son homophobie

– La Cour suprême israélienne préconise la démission d’un ministre du Shaas

– Le Qatar s’oppose à la réconciliation entre le Hamas et la Syrie

– L’Assemblée générale de l’Onu condamne les rétorsions israéliennes contre l’Autorité palestinienne

– L’otage israélien Abera Mengistu est toujours vivant

– La Grèce condamne la société israélienne Intellexa

– Danny Danon prépare l’annexion de la Cisjordanie

– Le narcotrafic menace la sécurité du Liban

– Le Hezbollah aura bientôt 200 000 milicien

– Le Qatar pronostique un retour du gaz russe dans l’UE

– Le directeur des pétroles émiratis présidera la COP 28

– L’Iran déploie sa Marine au large des États-Unis

– Nouvelle version de l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh

– Les armées iraniennes se dotent d’avions de chasse russes

– Démission forcée du président vietnamien

– Tensions entre la Corée du Sud et l’Iran

– La population chinoise baisse, mais la croissance économique se poursuit

– Washington tente d’interdire les exportations du Xinjiang

– Beijing recadre ses relations avec Washington

– Fumio Kishida prépare le prochain G7

– Le Japon bat le rappel contre la Chine

Cette semaine, notre supplément documentaire propose quatre pages de rapports de thinks tanks.