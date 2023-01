Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo unipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

Sommario del n° 24

– La normalizzazione tra Iran e Arabia Saudita potrebbe condurre alla pace in Medio Oriente

– Washington priva l’UE degli idrocarburi russi, pur continuando a importarli

– Polemica sull’attore Steven Seagal

– Per Kanye West i Neri sono i veri discendenti degli ebrei

–Il presidente Biden dissemina documenti classificati

– Big Pharma si è appoggiata a Twitter per proteggere i propri super-profitti

– Proposte di legge dei Repubblicani

– Antony Blinken sostiene la libertà di coscienza

– Douglas Wise non riconosce il proprio errore

– Il Pentagono si coordina con le forze armate ucraine

– Un segretario dell’ex presidente Felipe Calderon giudicato negli Stati Uniti

– Attentato contro Francia Marquez

– Anderson Torres avrebbe pianificato un colpo di Stato in Brasile

– Il Venezuela persegue i politici ribelli filo-Occidentali

– La sinistra francese contro i ricchi

– Il Belgio ridimensiona l’inchiesta sulle istituzioni europee

– L’industria tedesca spera di sopperire alla necessità di munizioni della Nato

– La Polonia teme una vittoria russa in Ucraina

– Unione Europea e Nato intendono aumentare massicciamente le spese militari

– La Repubblica Srpska non la pensa come l’UE

– Censura sul bombardamento di un edificio civile a Dnipro

– Morte del ministro dell’Interno ucraino

– L’esercito ucraino distribuisce un falso documento attribuito alla Chiesa ortodossa

– La CIA afferma retrospettivamente di aver salvato il presidente Zelensky

– Il capo di stato-maggiore russo prende il comando dell’operazione in Ucraina

– Wagner conquista Soledar

– Polemica sui soldati russi uccisi a Makiivka

– Incertezza sulla legge russa che punisce la propaganda omosessuale

– Le compagnie aeree russe vittime delle “sanzioni” occidentali

– Inchiesta sui massacri di Mariupol

– La Russia si avvale di droni sottomarini nucleari

– Le forze armate russe si trasformano

– La Russia vuole portare Angela Merkel e François Hollande davanti a una nuova Norimberga

– Chi è la spia Paul Whelan?

– La CIA si preoccupa per la presenza di Wagner in Libia

– Dopo le elezioni, l’opposizione tunisina non si rafforza

– Bezalel Smotric esibisce la propria omofobia

– La Corte Suprema israeliana auspica le dimissioni di un ministro dello Shas

– Il Qatar si oppone alla riconciliazione tra Hamas e Siria

– L’Assemblea Generale dell’Onu condanna le ritorsioni israeliane contro l’Autorità Palestinese

– L’ostaggio israeliano Abera Mengistu è tuttora in vita

– La Grecia condanna la società israeliana Intellexa

– Danny Danon prepara l’annessione della Cisgiordania

– Il narcotraffico minaccia la sicurezza del Libano

– Lo Hezbollah avrà presto 200 mila miliziani

– Il Qatar pronostica il ritorno del gas russo nell’UE

– Il massimo dirigente dei petroli degli Emirati presiederà la COP 28

– L’Iran dispiega la Marina al largo degli Stati Uniti

– Terza versione dell’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh

– Le forze armate iraniane si doteranno di aerei da caccia russi

– Dimissioni forzate del presidente vietnamita

– Tensioni tra Corea del Sud e Iran

– La popolazione cinese è in calo, ma la crescita economica prosegue

– Washington tenta d’impedire le esportazioni dello Xinjiang

– Beijing riconsidera le relazioni con Washington

– Fumio Kishida prepara il prossimo G7

– Il Giappone suona l’adunata contro la Cina

Questa settimana il supplemento di documentazione propone quattro pagine di rapporti di think tanks.