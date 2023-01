In den letzten sechs Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Damit Sie die Qualität dieser Arbeit beurteilen können, bieten wir Ihnen hier die neueste Ausgabe von Voltaire, internationale Nachrichten, die ausschließlich aus kontextualisierten Depeschen besteht.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist normalerweise nur im Abonnement zugänglich.

– Jahresabonnement: 150 Euro

– Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von Nr. 24 :

– Éditorial : Iranisch-saudische Normalisierung könnte Frieden in den Nahen Osten bringen

– Washington entzieht der EU russische Kohlenwasserstoffe, importiert sie aber

– Kontroverse um Schauspieler Steven Seagal

– Für Kanye West sind Schwarze die wahren Nachkommen der Hebräer

– Präsident Biden sät geheime Dokumente

– Big Pharma stützte sich auf Twitter, um seine Superprofite zu schützen

– Republikanische Gesetzesvorlagen

– Antony Blinken unterstützt Gewissensfreiheit

– Douglas Wise erkennt seinen Fehler nicht

– Pentagon-Koordination mit ukrainischen Armeen

– Ehemaliger Sekretär von Präsident Felipe Calderon in den USA vor Gericht gestellt

– Anschlag auf Francia Márquez

– Anderson Torres soll einen Putsch in Brasilien geplant haben

– Venezuela verfolgt pro-westliche Rebellenpolitiker

– Frankreich belehrt Russland

– Die französische Linke gegen die Reichen

– Belgien schränkt Korruptionsermittlungen der EU-Einrichtungen ein

– Deutsche Industrie hofft, den Munitionsbedarf der NATO zu decken

– Polen fürchtet russischen Sieg in der Ukraine

– Europäische Union und NATO planen massive Erhöhung der Militärausgaben

– Republika Srpska denkt nicht wie die EU

– Zensur wegen der Bombardierung eines zivilen Gebäudes in Dnjepro

– Tod des ukrainischen Innenministers

– Ukrainische Armee verteilt gefälschtes Dokument der orthodoxen Kirche

– Die CIA behauptet rückblickend, Präsident Selenskyj gerettet zu haben

– Der russische Generalstabschef übernimmt das Kommando der Operation in der Ukraine

– Wagner erobert Soledar

– Kontroverse um russische Soldaten, die in Makijiwka getötet wurden

– Unsicherheit um das Gesetz, das homosexuelle Propaganda kriminalisiert

– Russische Fluggesellschaften fallen westlichen "Sanktionen" zum Opfer

– Untersuchung der Massaker von Mariupol

– Russland nimmt nukleare Unterwasserdrohnen in Dienst

– Umgestaltung der russischen Armee

– Russland will Angela Merkel und François Hollande vor ein Nürnberg-Gericht stellen

– Wer ist der Spion Paul Whelan?

– CIA besorgt über Anwesenheit von Wagner-Truppen in Libyen

– Tunesische Opposition verstärkt sich nicht nach den Wahlen

– Bezalel Smotrich zeigt seine Homophobie

– Israelischer Oberster Gerichtshof fordert Rücktritt des Shaas-Parteimitglied Ministers

– Katar lehnt Versöhnung zwischen Hamas und Syrien ab

– UN-Generalversammlung verurteilt israelische Vergeltungsmaßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde

– Israelische Geisel Abera Mengistu lebt noch

– Griechenland verurteilt israelisches Unternehmen Intellexa

– Danny Danon bereitet die Annexion des Westjordanlandes vor

– Drogenhandel bedroht die Sicherheit des Libanon

– Hisbollah wird bald 200 000 Milizionäre haben

– Katar sagt eine Rückkehr von russischem Gas in die EU voraus

– VAE Öl-Direktor wird die COP28 leiten

– Der Iran nähert seine Marine der Küste der Vereinigten Staaten

– Dritte Version der Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh

– Iranische Armeen erwerben russische Kampfjets

– Erzwungener Rücktritt des vietnamesischen Präsidenten

– Spannungen zwischen Südkorea und Iran

– Chinas Bevölkerung schrumpft, aber das Wirtschaftswachstum geht weiter

– Washington versucht, Exporte aus Xinjiang zu verbieten

– Peking gestaltet seine Beziehungen zu Washington neu

– Fumio Kishida bereitet den nächsten G7 Gipfel vor

– Japan sammelt um sich Anhänger gegen China