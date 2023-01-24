لقد مر ما يقرب من عام منذ دخول الجيش الروسي أوكرانيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠٢. الناتو، الذي يرفض هذا السبب، يعتبر بدلا من ذلك أن روسيا غزت أوكرانيا لضمها. في أربعة أقاليم، يبدو أن الاستفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي تؤكد تفسير الناتو، باستثناء أن تاريخ نوفوروسيا يؤكد تفسير روسيا. تستمر الروايتان بالتوازي، دون أن تتداخلا أبدا.

من ناحيتي، بعد أن نشرت نشرة يومية خلال حرب كوسوفو [1]، أتذكر أن رواية الناتو في ذلك الوقت كانت موضع اعتراض من قبل جميع وكالات أنباء البلقان، دون أن يكون لدي طريقة لمعرفة من كان على حق. بعد يومين من انتهاء الصراع، تمكن الصحفيون من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي من الذهاب إلى هناك ووجدوا أنهم خدعوا. كانت وكالات الأنباء الإقليمية على حق. كان حلف شمال الأطلسي يكذب طوال الوقت. وفي وقت لاحق، عندما كنت عضوا في الحكومة الليبية، اختطفها حلف شمال الأطلسي، الذي كان لديه تفويض من مجلس الأمن لحماية السكان، للإطاحة بالجماهيرية العربية الليبية، مما أسفر عن مقتل ١٢٠٠٠٠ من الأشخاص الذين كان من المفترض أن يحميهم. تظهر لنا هذه التجارب أن الغرب يكذب بلا خجل للتغطية على أفعاله.

يؤكد لنا الناتو اليوم أنه ليس في حالة حرب لأنه لم ينشر رجالا في أوكرانيا. ومع ذلك، فإننا نشهد، من ناحية، عمليات نقل أسلحة ضخمة إلى أوكرانيا حتى يقاوم القوميون الأوكرانيون الشموليون [2]، الذين دربهم الناتو، موسكو، ومن ناحية أخرى، حرب اقتصادية، غير مسبوقة أيضا، لتدمير الاقتصاد الروسي. بالنظر إلى حجم هذه الحرب من قبل الأوكرانيين، تبدو المواجهة بين الناتو وروسيا ممكنة في أي لحظة.

ومع ذلك، فإن اندلاع حرب عالمية جديدة أمر مستبعد إلى حد كبير، على الأقل في الأمد القريب: والواقع أن هذه الإجراءات تتناقض بالفعل مع رواية حلف شمال الأطلسي.

الحرب لا تزال مستمرة. ليس لأن الجانبين متساويان، ولكن لأن الناتو لا يريد مواجهة روسيا. وقد رأينا ذلك قبل ثلاثة أشهر في قمة مجموعة العشرين في بالي. بموافقة روسيا، تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مناظرات الفيديو من كييف. ودعا إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، كما كانت قد استُبعدت من مجموعة الثمانية بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. ولدهشته الكبيرة ودهشة أعضاء الناتو الحاضرين في هذه القمة، لم تدعمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة [3]. اتفقت واشنطن ولندن على أن هناك خطا لا يجب تجاوزه. ولسبب وجيه: الأسلحة الروسية الحديثة أقوى بكثير من أسلحة الناتو، التي يعود تاريخها التكنولوجي إلى التسعينات. في حالة حدوث مواجهة، ليس هناك شك في أن روسيا ستعاني بالتأكيد، لكنها ستسحق الغرب في غضون أيام قليلة.

في ضوء هذا الحدث، يجب أن نعيد قراءة ما يحدث أمام أعيننا.

تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا ليس سوى شرك: غالبية المعدات المرسلة لا تصل إلى ساحة المعركة. أعلنا أنه سيتم إرسالهم لبدء حرب أخرى في منطقة الساحل [4]، وهو ما أكده رئيس نيجيريا، محمد بخاري، علنا من خلال التصديق على أن العديد من الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا وصلت بالفعل إلى أيدي الجهاديين الأفارقة [5]. علاوة على ذلك، فإن بناء ترسانة من هنا وهناك، عن طريق إضافة أسلحة من مختلف الأعمار والعيارات، لا فائدة منه. لا أحد يملك الخدمات اللوجستية لتزويد المقاتلين بذخائر متعددة. لذلك يجب أن نستنتج أن هذه الأسلحة لا تعطى لأوكرانيا حتى تفوز.

دقت صحيفة نيويورك تايمز ناقوس الخطر من أن مصنعي الدفاع الغربيين فشلوا في إنتاج الأسلحة والذخيرة بكميات كافية. لقد استنفدت المخزونات بالفعل واضطرت الجيوش الغربية إلى التبرع بالمعدات الضرورية للدفاع عن نفسها. هذا ما أكده وزير البحرية الأمريكي، كارلوس ديل تورو، الذي حذر من التعري الحالي للجيوش الأمريكية [6]. وقال إنه إذا لم ينجح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في غضون ستة أشهر، في إنتاج أسلحة أكثر من روسيا، فلن يتمكن الجيش الأمريكي من إنجاز مهمته.

الملاحظة الأولى: إذا أراد السياسيون الأمريكيون فتح أبواب جهنم، فليس لديهم الوسائل للقيام بذلك في الأشهر الستة المقبلة وربما لن يحصلوا عليها أيضا.

الآن دعونا ندرس الحرب الاقتصادية. دعونا نترك جانبا تمويهها تحت مفردات مؤدبة: "العقوبات". لقد تناولت هذه المسألة بالفعل وشددت على أن هذه ليست قرارات محكمة وغير قانونية بموجب القانون الدولي. دعونا نلقي نظرة على العملات. سحق الدولار الروبل لمدة شهرين، ثم انخفض إلى القيمة التي كان عليها من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠، دون أن تقترض روسيا على نطاق واسع. وبعبارة أخرى، فإن ما يسمى ب "العقوبات" لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على روسيا. لقد عطلوا تجارتها بشدة خلال الشهرين الأولين، لكنهم لم يعودوا يزعجونها. وعلاوة على ذلك، فإنها لم تكلف الولايات المتحدة شيئا ولم تؤثر عليها على الإطلاق.

نحن نعلم أنه في الوقت الذي تمنع فيه الولايات المتحدة حلفاءها من استيراد الهيدروكربونات الروسية، فإنها تستوردها عبر الهند، وبالتالي تجدد المخزونات التي استمدت منها خلال الأشهر الأولى من الصراع [7].

من ناحية أخرى، نشهد اضطرابا في الاقتصاد الأوروبي، الذي يضطر إلى الاقتراض على نطاق واسع لدعم نظام كييف. ليس لدينا إحصاءات عن حجم هذه القروض، ولا تحديد الدائنين. ومع ذلك، من الواضح أن الحكومات الأوروبية تناشد واشنطن بموجب قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام ٢٠٢٢. كل ما يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا له تكلفة، لكن لن يتم حسابه إلا بعد الحرب. عندها فقط سيتم إصدار الفاتورة. وستكون باهظة. كل شيء على ما يُرام حتى الآن.

لم يتم الإعلان عن تخريب خطي أنابيب نورد ستريم ١ ونورد ستريم ٢ في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ بعد وقوعه، ولكن قبل ذلك من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ٧ فبراير ٢٠٢٢، في البيت الأبيض، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس. من المسلم به أنه التزم فقط بتدمير نورد ستريم ٢ في حالة حدوث غزو روسي لأوكرانيا، ولكن ذلك فقط لأن الصحفي الذي استجوبه قد صاغ الموضوع دون أن يجرؤ على تخيل أنه يمكنه أيضا القيام بذلك من أجل نورد ستريم ١. من خلال هذا الإعلان وحتى أكثر من هذا التخريب، أظهرت واشنطن الازدراء الذي تحمله تجاه حليفها الألماني. لم يتغير شيء منذ أن أعلن الأمين العام الأول لحلف الناتو، اللورد إزماي، أن الهدف الحقيقي للحلف هو "إبقاء الاتحاد السوفيتي خارجا، والأمريكيين في الداخل، والألمان في الأسفل" [8]. اختفى الاتحاد السوفيتي وتولت ألمانيا قيادة الاتحاد الأوروبي. لو كان لا يزال على قيد الحياة، لربما يقول اللورد إزماي إن هدف الناتو هو إبقاء روسيا خارجا، والأمريكيين في الداخل والاتحاد الأوروبي تحت الوصاية.

ألمانيا، التي كان تخريب خطوط الأنابيب هذه بالنسبة لها أخطر ضربة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد تلقت الضربات دون أن تتذمر. في الوقت نفسه، ابتلعت ألمانيا خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي على حساب صناعة السيارات الألمانية. على كل هذا، كان رد فعلها هو الاقتراب من الصين وتجنب الغضب من بولندا، الشريك الجديد للولايات المتحدة في أوروبا. وهي تعتزم الآن إعادة بناء صناعتها من خلال تطوير مصانع الذخائر للتحالف.

ونتيجة لذلك، كان قبول ألمانيا بالسيادة الأمريكية مشتركا مع الاتحاد الأوروبي، الذي تسيطر عليه برلين [9].

ثانيا، لاحظ الألمان وأعضاء الاتحاد الأوروبي ككل انخفاض مستوى معيشتهم. إنهم، مع الأوكرانيين، الضحايا الوحيدين للحرب الحالية ويعيشون معها.

في عام ١٩٩٢، عندما ولد الاتحاد الروسي للتو على أنقاض الاتحاد السوفيتي، كلف ديك تشيني، وزير الدفاع آنذاك، الستراوسي [10] بول وولفويتز بتقرير لم يصل إلينا إلا بشكل جزءي. تظهر مقتطفات من الأصل الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن واشنطن لم تعد تعتبر روسيا تهديدا، ولكن الاتحاد الأوروبي منافسا محتملا [11]. وجاء في البيان: "بينما تدعم الولايات المتحدة مشروع التكامل الأوروبي، يجب أن نضمن أننا نمنع ظهور نظام أمني أوروبي بحت من شأنه أن يقوض حلف شمال الأطلسي، وخاصة هيكل قيادته العسكرية المتكاملة". بعبارة أخرى، توافق واشنطن على دفاع أوروبي تابع لحلف الناتو، لكنها مستعدة لتدمير الاتحاد الأوروبي إذا تخيلت نفسها تصبح قوة سياسية قادرة على الوقوف في وجهه.

إن الاستراتيجية الحالية للولايات المتحدة، التي لا تضعف روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي بحجة محاربة روسيا، هي التطبيق الملموس الثاني لمبدأ وولفويتز. كان أول طلب لها، في عام ٢٠٠٣، هو معاقبة فرنسا جاك شيراك وألمانيا جيرهارد شرودر، اللتين عارضتا تدمير الناتو للعراق [12].

هذا بالضبط ما قاله رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحلفاء في 20 يناير في رامشتاين. وبينما طالب كل مشارك بالتبرع بأسلحة لكييف، أقر بأنه «هذا العام، سيكون من الصعب جدا إخراج القوات الروسية عسكريا من كل شبر من أوكرانيا التي تحتلها روسيا». بمعنى آخر، يجب أن ينزف الحلفاء، لكن لا يوجد أمل في كسب أي شيء في عام ٢٠٢٣ على روسيا.