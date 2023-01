Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Au sommaire du n°25 :

Éditorial : Israël détient la clé du conflit ukrainien

– Le conseil de Sécurité US déclare le groupe Wagner « organisation criminelle »

– Contre l’usage domestique du gaz

– Jeffrey Zients prochain directeur de cabinet de la Maison-Blanche

– Le CSIS préconise de sanctionner les banques russes et chinoises

– Les juifs états-uniens inquiets du gouvernement Netanyahu

– 54 grands journalistes US rémunérés par George Soros

– Le Congrès étendra ses enquêtes sur les réseaux sociaux aux chaînes de télévison

– Des munitions US à l’uranium pour l’Ukraine

– L’administration Biden contre les pratiques anti-concurrentielles de Google

– La pression migratoire aux USA

– Salon de l’armement de Las Vegas

– Le dollar toujours central

– Lula limoge le chef d’état-major brésilien

– Lula condamne « l’occupation » russe de l’Ukraine

– Fernández et Lula pour une monnaie commune argentino-brésilienne

– Le Royaume-Uni spécialiste des coups d’État

– De grands journalistes français invités secrets du président Macron

– Grandes manifestations contre la réforme française des retraites

– Bruno Le Maire bloque les comptes de RT France

– Anniversaire du Traité de l’Élysée

– La France haussera son budget militaire aux normes de l’Otan

– L’Espagne et la France signent un Traité d’amitié

– La droite espagnole unie contre Pedro Sánchez

– L’Allemagne envoie des chars lourds en Ukraine

– Le Danemark ne sait comment financer l’augmentation de son budget militaire

– La Suède n’adhérera pas à l’Otan tant que la Turquie s’y opposera

– La Finlande n’adhérera pas à l’Otan tant que la Suède ne le pourra pas

– La Hongrie étend son combat idéologique

– Les entreprises du G7 et de l’UE restent massivement en Russie

– L’Union européenne embarrassée par le vote du Parlement contre les Gardiens de la Révolution

– Deux États de l’Union européenne vers la rupture des relations diplomatiques avec la Russie

– La Serbie ne souhaite plus adhérer à l’UE

– Pour le président Zelensky, Vladimir Poutine est déjà mort

– Emese Fajk, escroc de haut vol et porte-parole de la Légion étrangère urkainienne

– L’Ukraine stocke des armes dans ses centrales nucléaires

– Le chef du Renseignement militaire ukrainien accuse le SBU d’avoir assassiné un héros

– Vaste remaniement du gouvernement ukrainien

– La Russie arme les principaux bâtiments officiels à Moscou

– La Cour européenne des Droits de l’homme se déclare compétente face à la Russie

– Les intérêts US en Libye

– Réunion partielle de la Ligue arabe à Tripoli

– Arrestation d’un leader islamiste tunisien

– L’aide inadaptée des Frères libyens à la Tunisie

– Le Parlement marocain contre le Parlement européen et la France

– Le Maroc dément vouloir héberger une base militaire US

– Le Burkina Faso met fin à la coopération militaire avec la France

– Des séparatistes au Cameroun

– Le Gabon inquiet d’une prochaine base militaire espagnole en Guinée équatoriale

– L’Érythrée se retire d’Éthiopie

– Le procès de l’investissement britannique au Nigéra

– Massacres en République démocratique du Congo

– Une mort de plus d’un opposant au président Kagame

– Manœuvres navales Chine-Russie-Afrique du Sud

– Benjamin Netanyahu plie devant la Cour suprême et prépare sa réforme

– Le procureur général d’Israël contre le maintien du Premier ministre

– Réforme du droit des médias israéliens

– Manifestation en Israël contre les projets de réforme du Premier ministre

– Le Pentagone soutien Tsahal, mais pas le projet de bombardement de l’Iran

– Mike Pompeo dénonce Benjamin Netanyahu

– Collecte de fonds aux USA pour les extrémistes israéliens

– La Jordanie inquiète de l’attitude israélienne face aux « Nobles sanctuaires »

– Sommets autour de l’Égypte et de la Jordanie

– La France prépare un sommet pour son candidat au Liban

– Aide de l’Iran à la Syrie

– La Russie tente de résoudre le problème kurde en Syrie

– Dangereuse rivalité entre les Kurdes iraquiens

– Le Premier ministre iraquien vire côté états-unien

– L’Arabie saoudite attend des gestes israéliens envers les Palestiniens

– Une constellation satellitaire iranienne

– Narendra Modi rattrapé par son passé

– Les Philippines veulent s’entendre avec la Chine

– Difficile promotion de la Corée du Sud

– La Chine au pôle Sud

– Le président de la Chambre des Représentants US à Taïwan

– Jacinda Ardern renonce à poursuivre

Et après ces 15 pages de brèves contextualises, notre supplément documentation liste sur 9 autres pages plus de 200 ouvrages de sciences politiques, parus en janvier 2023, en cinq langues différentes.