Im Inhalt von Nr. 25 :

– Israel besitzt den Schlüssel zum Ukraine-Konflikt

– US-Sicherheitsrat erklärt Wagner-Gruppe zu "krimineller Organisation"

– Gegen die Verwendung von Gas im Haushalt

– Jeffrey Zients nächster Stabschef des Weißen Hauses

– CSIS empfiehlt, russische und chinesische Banken zu sanktionieren

– US-Juden um Netanjahus Regierung besorgt

– 54 wichtige US-Journalisten von George Soros bezahlt

– Kongress weitet seine Untersuchungen der Social-Media auf TV-Sender aus

– US-Uranmunition für die Ukraine

– Die Biden-Administration gegen wettbewerbswidrige Praktiken von Google

– Migrationsdruck in den USA

– Waffenausstellung in Las Vegas

– Der Dollar immer noch zentral

– Lula entlässt Brasiliens Generalstabschef

– Lula verurteilt russische "Besetzung" der Ukraine

– Fernández und Lula für eine gemeinsame argentinisch-brasilianische Währung

– Das Vereinigte Königreich ist auf Staatsstreiche spezialisiert

– Große Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

– Bruno Le Maire sperrt die Bankkonten von RT France

– Jahrestag des Élysée-Vertrags

– Frankreich wird seinen Militärhaushalt auf NATO-Standards anheben

– Spanien und Frankreich unterzeichnen einen Freundschaftsvertrag

– Die spanische Rechte vereint gegen Pedro Sánchez

– Deutschland schickt schwere Panzer in die Ukraine

– Dänemark weiß nicht, wie es die Erhöhung seines Militärbudgets finanzieren soll

– Schweden wird der NATO nicht beitreten, solange die Türkei dagegen ist

– Finnland wird der NATO nicht beitreten, solange Schweden es nicht kann

– Ungarn weitet seinen ideologischen Kampf aus

– G7- und EU-Unternehmen bleiben massiv in Russland

– Europäische Union durch das Votum des Parlaments gegen die Revolutionsgarden gestört

– Zwei Staaten der Europäischen Union streben den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland an

– Serbien will nicht mehr der EU beitreten

– Für Präsident Selenskyj ist Wladimir Putin bereits tot

– Emese Fajk, berühmte Betrügerin und Sprecherin der Ukrainischen Fremdenlegion

– Ukraine lagert Waffen in ihren Atomkraftwerken

– Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes beschuldigt den SBU eines Heldenmordes

– Umfassende Umbildung der ukrainischen Regierung

– Russland bewaffnet die wichtigsten offiziellen Gebäude in Moskau

– Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärt seine Zuständigkeit für Russland

– US-Interessen in Libyen

– Teiltreffen der Arabischen Liga in Tripolis

– Verhaftung eines tunesischen Islamistenführers

– Die unzureichende Hilfe der libyschen Muslim-Brüder für Tunesien

– Das marokkanische Parlament gegen das Europäische Parlament und Frankreich

– Marokko bestreitet, eine US-Militärbasis beherbergen zu wollen

– Burkina Faso beendet militärische Zusammenarbeit mit Frankreich

– Separatisten in Kamerun

– Gabun besorgt über bevorstehende spanische Militärbasis in Äquatorialguinea

– Eritrea zieht sich aus Äthiopien zurück

– Der Prozess der britischen Investition in Nigeria

– Massaker in der Demokratischen Republik Kongo

– Noch ein Tod eines Gegners von Präsident Kagame

– Marinemanöver von China-Russland-Südafrika

– Benjamin Netanjahu beugt sich vor dem Obersten Gerichtshof und bereitet seine Reform vor

– Israels Generalstaatsanwalt gegen Beibehaltung des Premierministers

– Reform des israelischen Medienrechts

– Protest in Israel gegen Reformpläne des Premierministers

– Pentagon unterstützt Tsahal, aber nicht den Bombardierungsplan vom Iran

– Mike Pompeo verurteilt Benjamin Netanjahu

– Fundraising in den USA für israelische Extremisten

– Jordanien um israelische Haltung gegenüber "edlen Heiligtümern" besorgt

– Gipfeltreffen rund um Ägypten und Jordanien

– Frankreich bereitet einen Gipfel für seinen Kandidaten im Libanon vor

– Irans Hilfe für Syrien

– Russland versucht, das Kurdenproblem in Syrien zu lösen

– Gefährliche Rivalität zwischen irakischen Kurden

– Irakischer Premierminister schwenkt der US-Seite zu

– Saudi-Arabien erwartet israelische Gesten gegenüber den Palästinensern

– Eine Satellitenkonstellation des Iran

– Narendra Modi von seiner Vergangenheit gestört

– Philippinen wollen sich mit China vereinbaren

– Schwierige Werbung von Südkorea

– China am Südpol

– Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses in Taiwan

– Jacinda Ardern gibt ihr Amt auf