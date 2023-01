Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo mutiplpolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

Sommario del n° 25

Editoriale: Israele ha la chiave del conflitto ucraino

– Il Consiglio di Sicurezza Usa dichiara il gruppo Wagner «organizzazione criminale»

– Contro l’uso domestico del gas

– Jeffrey Zients futuro capo dell’Ufficio della Casa Bianca

– Il CSIS raccomanda di sanzionare le banche russe e cinesi

– Gli ebrei statunitensi preoccupati per il governo Netanyahu

– 54 grandi giornalisti statunitensi retribuiti da George Soros

– Il Congresso estenderà le inchieste sui social network alle reti televisive

– Munizioni Usa all’uranio per l’Ucraina

– L’amministrazione Biden contro le prassi anti-concorrenza di Google

– La pressione migratoria negli Stati Uniti

– La fiera delle armi di Las Vegas

– Il dollaro tuttora dominante

– Lula silura il capo di stato-maggiore

– Lula condanna «l’occupazione» russa dell’Ucraina

– Fernández e Lula a favore di una moneta comune argentino-brasiliana

– Il Regno Unito, specialista di colpi di Stato

– Grandi giornalisti francesi invitati segreti del presidente Macron

– In Francia grandi manifestazioni contro la riforma delle pensioni

– Bruno Le Maire blocca i conti di RT France

– Anniversario del Trattato dell’Eliseo

– La Francia alzerà il budget militare in ossequio alle norme Nato

– Spagna e Francia firmano un Trattato di amicizia

– La destra spagnola unita contro Pedro Sanchez

– La Germania invia carrarmati in Ucraina

– La Danimarca non sa come finanziare l’aumento del budget militare

– La Svezia non aderirà alla Nato finché la Turchia vi si opporrà

– La Finlandia non aderirà alla Nato finché non potrà farlo anche la Svezia

– L’Ungheria allarga la battaglia ideologica

– Le imprese del G7 e della UE restano in blocco in Russia

– L’Unione Europea in imbarazzo per il voto del parlamento contro i Guardiani della – ¬Rivoluzione

– Due Stati dell’Unione Europea verso la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia

– La Serbia meno desiderosa di aderire all’UE

– Per il presidente Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin è già morto

– Emese Fajk, truffatrice di alto rango nonché portavoce della Legione Straniera ucraina

– L’Ucraina immagazzina armi nelle centrali nucleari

– Il capo dell’intelligence militare ucraino accusa lo SBU di aver ucciso un eroe

– Importante rimpasto del governo ucraino

– La Russia arma i principali edifici istituzionali di Mosca

– La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo si dichiara competente sulla Russia

– Gli interessi statunitensi in Libia

– Parziale riunione della Lega Araba a Tripoli

– Arresto di un leader degli islamisti tunisini

– Inadeguato aiuto dei Fratelli libici alla Tunisia

– Il parlamento marocchino contro il parlamento europeo e la Francia

– Il Marocco smentisce di voler ospitare una base militare Usa

– Il Burkina Faso mette fine alla cooperazione militare con la Francia

– Separatisti in Camerun

– Il Gabon preoccupato per una futura base militare spagnola in Guinea Equatoriale

– L’Eritrea si ritira dall’Etiopia

– Il processo dell’investimento britannico in Nigeria

– Massacri in Repubblica Democratica del Congo

– Ruanda, morto un altro oppositore del presidente Kagame

¬– Manovre navali Cina-Russia-Sudafrica

– Benjamin Netanyahu si piega alla Corte Suprema e prepara la sua riforma

– Il procuratore generale di Israele contro la permanenza in carica del primo ministro

– Riforma del diritto dei media israeliani

– Manifestazioni in Israele contro i proposte di riforma del primo ministro

– Il Pentagono sostiene Tsahal, ma non il progetto di bombardamento dell’Iran

– Mike Pompeo denuncia Benjamin Netanyahu

– Negli Stati Uniti si collettano fondi per gli estremisti israeliani

– La Giordania si preoccupa dell’atteggiamento israeliano verso i Nobili Santuari

– Vertice su Egitto e Giordania

– La Francia prepara un summit per il proprio candidato in Libano

– Aiuto dell’Iran alla Siria

– La Russia tenta di risolvere il problema kurdo in Siria

– Pericolosa rivalità tra i kurdi iracheni

– Svolta del primo ministro iracheno verso gli Stati Uniti

– L’Arabia Saudita si aspetta azioni israeliane verso i Palestinesi

– Una costellazione satellitare iraniana

– Il passato non dà tregua a Narendra Modi

– Le Filippine vogliono accordarsi con la Cina

– Difficoltosa valorizzazione della Corea del Sud

– La Cina al Polo Sud

¬– Il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa a Taiwan

¬– Jacinda Ardern rinuncia al mandato

Oltre a queste cinque pagine di brevi contestualizzate, il supplemento di documentazione elenca in nove pagine oltre 200 titoli di saggi di scienze politiche in cinque lingue, pubblicati a gennaio 2023.