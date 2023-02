Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Cet outil exceptionnel est normalement accessible uniquement sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire du n°28 :

– Éditorial : Military Balance 2023

AMÉRIQUES

– Comment le FBI a répandu le mythe de la « désinformation russe »

– Twitter et la censure des médecins

– Début de l’enquête parlementaire sur la famille Biden

– Les chiffres de l’économie US

– Suite des « ballons espion chinois »

– La NED contre les médias républicains

– Pour la démocrate Ocasio-Cortez, aimer ses ennemis est fasciste

– Un nouveau sénateur démocrate contre la politique de Benjamin Netanyahu

– Nikky Haley se présente à la présidentielle

– Joe Biden en Pologne

– David Malpass quitte la Banque mondiale

– Le Nicaragua expulse 200 « traîtres » vers les États-Unis

EUROPE

– Démission de Nicola Sturgeon

– Des parlementaires français anti-parlementaires

– Le projet gouvernemental de réforme des retraites devient incohérent

– Hollywood et les militaires français

– La France craint une invasion russe de l’Ukraine par la Biélorussie

– Un nouveau député européen en détention préventive

– L’Église d’Angleterre autorise les bénédictions de couples de même sexe

– Publication du rapport 2023 de la Conférence sur la sécurité de Munich

– La Roumanie dément Volodymyr Zelensky

– L’Ukraine présente l’éventuelle libération de la Transnistrie comme une attaque contre la Moldavie

– Les armes saisies par l’Otan, partout dans le monde, sont récupérées en Ukraine

– Elon Musk n’autorise plus l’armée ukrainienne à piloter des drones

– La Russie laisse dire qu’elle a envahi l’Ukraine, à la condition…

– L’Otan coordonne ses systèmes satellitaires

– L’Otan devient une coalition de volontaires

– Le centre de coordination de l’Otan a été tenu à l’écart du tremblement de terre en Turquie et en Syrie

– Selon le SVR, le Pentagone recrute des jihadistes asiatiques et caucasiens

– Les Russes épargnent désormais en monnaie des Émirats

AFRIQUE

– La Tunisie poursuit la judiciarisation des Frères musulmans

– L’armée algérienne travaille avec son homologue russe

– Ce que Sergueï Lavrov a négocié au Soudan

– Le Malawi abandonne les poursuites contre Martha Chizuma

ASIE

– La politique de la coalition de Benjamin Netanyahu

– La contestation israélienne contre la coalition de Benjamin Netanyahu

– La Ligue arabe condamne la politique de la coalition de Benjamin Netanyahu

– Israël a interféré dans 33 élections présidentielles à l’étranger

– Le Congrès juif mondial horrifié par les propos de la coalition de Benjamin Netanyahu

– La Chine dénonce le comportement US vis-à-vis des victimes syriennes du séisme

– Le nouveau sous-secrétaire adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires est un agent du MI6

– L’Iraq tente d’aider les Syriens avec son pétrole

– Selon la sénatrice Diana Ivanovici Șoșoacă, les USA ont provoqué le séisme en Turquie et en Syrie

– Israël aide les Turcs victimes du séisme

– L’Iran inaugure une base aérienne souterraine

– Ibrahim Raisi à Beijing

– La CIA récupère tous les opposants au régime iranien, y compris les nazis

– La Chine aveugle des gardes-frontières philippins.

– Qui succédera à Kim Jong-un ?

– Le Japon contre les « ballons espions chinois »

– Audition de la Chine par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies

En outre, notre supplément documentaire présente cette semaine plus de 70 rapports de grands thinks tanks.