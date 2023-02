In den letzten sechs Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Der Newsletter existiert in sieben Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch

Im Inhalt von Nr. 28:

– Military Balance 2023

– Wie das FBI den Mythos der "russischen Desinformation" verbreitete

– Twitter und die Zensur der Ärzte

– Beginn der parlamentarischen Untersuchung der Biden-Familie

– US-Wirtschaftszahlen

– Fortsetzung der "Chinesischen Spionageballons"

– Die NED gegen Republikanische Medien

– Für die Demokratin Ocasio-Cortez sei es faschistisch, seine Feinde zu lieben

– Neuer demokratischer Senator gegen Benjamin Netanjahus Politik

– Nikky Haley kandidiert für das Präsidentenamt

– Joe Biden in Polen

– David Malpass verlässt die Weltbank

– Nicaragua weist 200 "Verräter" in die USA aus

– Rücktritt von Nicola Sturgeon

– Unwürdige französische Parlamentarier

– Das Rentenreformprojekt der Regierung wird inkohärent

– Hollywood und das französische Militär

– Frankreich fürchtet russische Invasion der Ukraine durch Weißrussland

– Ein neuer EU-Abgeordneter in Untersuchungshaft

– Kirche von England erlaubt Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare

– Veröffentlichung des Berichts 2023 der Münchner Sicherheitskonferenz

– Rumänien widerspricht Wolodymyr Selenskyj

– Die Ukraine stellt eine mögliche Befreiung Transnistriens als Angriff auf Moldawien dar

– Von der NATO weltweit beschlagnahmte Waffen kommen in die Ukraine

– Elon Musk erlaubt nicht mehr, Drohnen mittels Starlink zu betreiben

– Russland erlaubt zu sagen, dass es in die Ukraine einmarschiert sei, unter der Bedingung...

– Die NATO koordiniert ihre Satellitensysteme

– Die NATO wird zur „Koalition der Willigen“

– NATO-Koordinierungszentrum ist von Erdbeben in der Türkei und Syrien ferngehalten worden

– Laut SVR rekrutiert das Pentagon asiatische und kaukasische Dschihadisten

– Russen sparen jetzt auch in VAE-Währung

– Tunesien setzt Rechtsunterwerfung der Muslimbruderschaft fort

– Algerische Armee arbeitet mit russischem Gegenstück zusammen

– Was Sergej Lawrow im Sudan ausgehandelt hat

– Malawi lässt Anklage gegen Martha Chizuma fallen

– Die Politik der Koalition von Benjamin Netanjahu

– Israelischer Protest gegen Benjamin Netanjahus Koalition

– Arabische Liga verurteilt Benjamin Netanjahus Koalitionspolitik

– Israel mischte sich in 33 Präsidentschaftswahlen im Ausland ein

– Jüdischer Weltkongress entsetzt über Äußerungen von Benjamin Netanyahus Koalition

– China verurteilt US-Verhalten gegenüber syrischen Erdbebenopfern

– Der neue UN-Unterstaatssekretär für humanitäre Angelegenheiten ist ein MI6-Offizier

– Irak versucht, Syrern mit seinem Öl zu helfen

– Laut Senatorin Diana I. Șoșoacă hätten die USA das Erdbeben in der Türkei und in Syrien verursacht

– Israel hilft erdbebengeschädigten Türken

– Iran weiht unterirdischen Luftwaffenstützpunkt ein

– Ibrahim Raissi in Peking

– CIA holt alle Gegner des iranischen Regimes zurück, einschließlich der Nazis

– China blendet philippinische Grenzsoldaten

– Wer wird Kim Jong-Un nachfolgen?

– Japan gegen "chinesische Spionageballons"

– Anhörung Chinas durch den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte