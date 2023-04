Le monde change. Les choses vont vite. Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau se dessine.

87 % de la population mondiale ne partage pas le point de vue occidental sur la guerre en Ukraine. Leurs gouvernements constatent que les États-Unis ne sont plus que des tigres de papier. Ils refusent désormais d’obéir aux diktats du G7.

Vous n’en savez peut-être rien et c’est bien normal : les agences de presse occidentales ne relaient pas ces nouvelles. Elles vous masquent la débâcle. Aussi avons-nous rassemblé des correspondants sur les cinq continents et éditons un bulletin hebdomadaire pour vous donner accès au travail d’une agence de presse. Vous y trouverez des dépêches contextualisées. Des faits, relatés sans parti pris, replacés dans l’histoire.

Au sommaire du N°35 :

ÉDITORIAL

– Vers une loi de censure martiale aux USA ?

AMÉRIQUES

– Inculpation de Donald Trump par l’État de New York

– Proposition de ne plus délivrer de visas US aux Chinois

– Libération du principal accusé de la « prise du Capitole »

– Faut-il condamner les fonctionnaires qui ont censuré des informations ?

– Nouvelle révélation sur la commission d’enquête sur les événements du 6 janvier 2021

– Le général Milley ne croit ni à une victoire de l’Ukraine, ni à une attaque de Beijing à Taïwan en 2023

– Bill Clinton regrette avoir dénucléarisé l’Ukraine

– Suite de l’enquête anti-corruption au Venezuela

EUROPE

– La primauté financière du Royaume-Uni menacée

– Le gouvernement français communique dans la presse masculine

– L’ancien PDG de Lafarge conteste avoir soutenu Daesh en Syrie

– La France jugera in abstentia trois personnalités syriennes

– Déplacement d’Emmanuel Macron en Chine

– La Finlande adhère à l’Otan

– La Pologne discrimine les escrimeurs russes

– La Hongrie observe l’évolution de l’UE à propos de l’Ukraine

– Ursula von der Leyen dénonce le péril jaune

– L’Ukraine assigne à résidence le métropolite orthodoxe des Grottes de Kiev

– Oleksiy Danilov présente le plan ukrainien pour « le Jour d’après »

– Un centre de commandement de l’Otan aurait été détruit en Ukraine

– L’Ukraine renoue en secret des contacts avec le Kremlin

– La Biélorussie se prépare à la guerre

– La Russie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’Onu

– Un journaliste US arrêté en flagrant délit d’espionnage en Russie

– Un membre de l’organisation de Navalny commet un attentat à Saint-Petersboug

– L’Otan dépense plus en Ukraine que la Russie n’a de budget militaire

AFRIQUE

– L’Algérie s’oppose à toute intervention militaire étrangère au Sahel

– Le Burkina Faso expulse deux journalistes français

– L’Ouganda soutient la Russie

– Le M23 tarde à se retirer de RDC

ASIE

– Les principaux producteurs de pétrole réduisent leur production

– Multiplication des attaques israéliennes contre la Syrie

– Israël relance les hostilités à la mosquée Al-Aqsa

– Sanctions US contre les frères Rahmé

– Le ministre syrien des Affaires étrangères en Égypte

– L’Arabie saoudite invitera la Syrie au prochain sommet de la Ligue arabe

– Les Émirats viennent en aide aux Syriens victimes du tremblement de terre

– TotalEnergies à nouveau en Iraq

– Recep Tayyip Erdoğan profite d’une maladresse de Kemal Kılıçdaroğlu

– Erdoğan invite Poutine

– La Cour internationale de Justice donne tort aux USA face à l’Iran

– La condamnation de Rahul Gandhi suspendue

– Voyage d’Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen en Chine

– Beijing interprète son accord avec le Saint-Siège

– Le Japon prend une mesure anti-chinoise

OCÉANIE

– Influence des États-Unis sur la Défense australienne