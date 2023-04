Il mondo cambia in fretta. Il vecchio mondo è già morto e il nuovo si sta delineando.

L’87% della popolazione mondiale non condivide il punto di vista occidentale sulla guerra in Ucraina. I governi di questa parte del mondo prendono atto che gli Stati Uniti non sono che una tigre di carta e si rifiutano di obbedire ai diktat del G7.

Forse lo ignorate, ma è ovvio: le agenzie stampa occidentali non riprendono queste notizie, vi nascondono il tracollo. Rete Voltaire ha perciò radunato corrispondenti nei cinque continenti per pubblicare un notiziario settimanale in cui troverete dispacci contestualizzati: fatti riportati senza preconcetti e collocati nella storia.

Sommario del n° 36

EDITORIALE

– Le sbalorditive fughe dal Pentagono

AMERICHE

– Un magistrato della Corte Suprema corrotto

– Inchiesta parlamentare sul procuratore Alvin Bragg

– Una banca coopera all’inchiesta parlamentare sulla famiglia Biden

– La propaganda della CIA

– Le scuse di Rupert Murdoch

– Combattere le informazioni russe e cinesi nei Balcani

– Secondo Summit per la Democrazia

– Il piano di pace per l’Ucraina di Lula da Silva

– Istituzione dell’Alleanza dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi contro l’Inflazione

EUROPA

– Sanzioni anglosassoni contro Aliser Usmanov e Roman Abramovich

– «Genocidio ucraino» e «Genocidio vandeano»

– Emmanuel Macron, gollista in Cina

– François Hollande è caduto nella trappola di Vovan & Lexus

– L’Italia sommersa da un afflusso di migranti

– La Germania non equipaggerà le forze armate entro il termine stabilito

– L’Ungheria firma con Gazprom

– L’Unione Europea invasa da cereali e polli ucraini

– Ursula von der Leyen congedata da Beijing

– Il G7 intima alla Svizzera di confiscare i beni dei cittadini russi

– La Serbia smentisce di fornire armi all’Ucraina o alla Russia

– In Cina Emmanuel Macron abbandona il discoro filo-Ucraina

– Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

– Diserzione di un ingegnere del servizio di protezione presidenziale russo

– La Russia dichiara non-gradito l’EU-Russia Civil Society Forum

– Un registro informatizzato dei coscritti russi

– La Russia ritorna sui laboratori Usa di armi biologiche in Ucraina

AFRICA

– L’Egitto esita a ufficializzare le relazioni con la Siria

– La riorganizzazione delle forze armate sudanesi richiederà tempo

– L’Algeria riduce la produzione di petrolio, ma aumenta quella di gas

– Frizioni tra Ciad e Germania

– Pirati nel Golfo di Guinea

– Le Comore denunciano i progetti francesi a Mayotte

– Dispiegamento in RDC della Forza regionale della Comunità dell’Africa Orientale

ASIA

– Israele reprime una manifestazione nei Territori Palestinesi

– Benjamin Netanyahu si ravvede

– Strano accordo tra Israele e Polonia

– Un software-spia israeliano per iPhone

– I rifugiati palestinesi in Libano si coordinano con Hamas

– La Siria replica agli Usa

– La Giordania sbalordita dal governo Netanyahu

– Gli iracheni contro le Forze Democratiche Siriane

– Ribaltamento della situazione in Iraq

– Il Kuwait istalla una piattaforma petrolifera nell’area economica esclusiva dell’Iraq

– Sergei Lavrov in Turchia

– Il Myanmar mette la stazione d’intercettazione delle isole Coco al servizio della Cina?

– L’Afghanistan e la Cina riallacciano le relazioni

– I talebani e l’Onu

– Esercitazione militare congiunta Usa-Filippine-Australia

– La Corea del Nord padroneggerebbe gli ICBM

– La Corea del Sud ripensa le proprie relazioni con la Corea del Nord e gli USA

– Xi Jinping rilancia la formazione patriottica

– L’Esercito di Liberazione Popolare riforma il sistema di reclutamento

– Irredentismo giapponese sulle Rocce di Liancourt

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

– Dibattito sul multilateralismo al Consiglio di Sicurezza

– Le mascherine inefficaci contro il Covid

– L’FMI rivede al ribasso le previsioni di crescita