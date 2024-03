Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

• Annuale, 150 euro

• Mensile, 15 euro.

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 80:

EDITORIALE

• 0802 Volodymyr Zelensky obbligato a silurare Oleksiy Danilov, ma i nazionalisti integralisti restano al potere

AMERICHE

• 0803 Il sostegno degli Stati Uniti a Israele

• 0804 Secondo gli Stati Uniti la risoluzione 2728 non è vincolante per Israele

• 0805 Lloyd Austin mette in guardia Yoav Galland

• 0806 Israele minaccia gli ebrei pacifisti all’estero

• 0807 L’affare Biden

• 0808 Secondo il Pentagono, l’IA non è un rimedio miracoloso

• 0809 Donald Trump e Israele

• 0810 Gli statunitensi non vedono nella Russia il «principale nemico»

• 0811 Il dipartimento statunitense della Giustizia sanziona hacker cinesi

• 0812 Il dipartimento statunitense della Giustizia sanziona imprese legate all’Asse della Resistenza

0813 BlackRock abbandona la sua politica per il clima

• 0814 Meta censura testi arabi che esprimono punti di vista palestinesi

• 0815 Il Messico pone condizioni per rallentare le migrazioni verso gli Stati Uniti

• 0816 La Colombia esorta a rompere le relazioni diplomatiche con Israele

• 0817 L’opposizione venezuelana filostatunitense rinuncia a presentarsi alle elezioni presidenziali

EUROPA

• 0818 I magistrati britannici respingono la richiesta di estradizione di Julian Assange

• 0819 L’Irlanda a fianco del Sudafrica davanti alla CIJ

• 0820 Il senato francese respinge il CETA

• 0821 A ottobre la Francia ha fornito a Israele 100 mila munizioni

• 0822 L’Italia ammette che il naufragio del Goduria non fu un incidente ma un affare di Stato

• 0823 I Paesi Bassi si preparano a partecipare all’evacuazione degli abitanti di Gaza a Cipro

• 0824 La Germania e la Francia produrranno munizioni in Ucraina

• 0825 Quattro membri della Ue potrebbero riconoscere lo Stato di Palestina

• 0826 La Germania chiede la circolazione degli aiuti umanitari a Gaza

• 0827 Secondo la Polonia un missile russo ha violato il confine

• 0828 Il candidato di Robert Fico in testa alle elezioni presidenziali

• 0829 Peter Szijarto denuncia dichiarazioni irresponsabili che potrebbero scatenare la terza guerra mondiale

• 0830 Il settore diamantifero europeo minacciato dai divieti d’importazione di diamanti russi

• 0831 La Serbia commemora l’aggressione illegale della Nato

• 0832 Aleksandar Vučić annuncia una nuova prova per la Serbia e la Srpska

AFRICA

• 0833 Elezioni presidenziali anticipate in Algeria

• 0834 Il Niger si avvicina alla Russia

• 0835 Bassirou Diomaye Faye nuovo presidente del Senegal

• 0836 Il presidente Yoweri Kaguta Museveni prepara la propria successione

• 0837 Costruzione di una base militare russa nella RCA

• 0838 Lo Zambia ristruttura il debito

• 0839 L’Africa del Sud spera nell’applicazione della risoluzione 2728

ASIA

• 0840 Potere ebraico intende espellere gli abitanti di Gaza

• 0841 Israël Katz accusa António Guterres di antisemitismo

• 0842 La polizia israeliana interroga il rabbino Yosef Elitzur

• 0843 Le FDI aprono un’inchiesta sui fatti rilevati da Al-Jazeera

• 0844 Bezalel Smotrich nazionalizza 800 ettari nella Valle del Giordano

• 0845 Le FDI utilizzano software di riconoscimento facciale

• 0846 La Knesset valuta se imprigionare i «terroristi» di età compresa tra 12 e 14

• 0847 Sondaggio del Palestinian Center for Policy and Survey Research

• 0848 Le FDI intensificano i bombardamenti sul Libano

• 0849 Gli Stati Uniti riprendono il dialogo con la Siria

• 0850 I Barzani si preparano a uno scontro con Bagdad

• 0851 L’Iraq negozierà il ritiro degli Usa dal Paese e dalla Siria

• 0852 Gli Emirati Arabi dialogano con lo Hezbollah libanese

• 0853 L’Iran avrebbe cercato di far introdurre armi in Cisgiordania

• 0854 Bharat riconosce l’implicazione di un alto funzionario in un complotto negli Usa

• 0855 Le forze armate indiane al largo dello Yemen

• 0856 Arrestato un oppositore di Narendra Modi

• 0857 Il Myanmar inizia a reclutare nelle forze armate

• 0858 Altro scontro sino-filippino

• 0859 Xi diffonde il proprio punto di vista in materia finanziaria

• 0860 Fumio Kishida accetta d’incontrare Kim Jong Un

• 0861 Il PLD tenta di sfuggire alle conseguenze dello scandalo di corruzione

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0862 Il Consiglio di sicurezza adotta una risoluzione che esige un cessate-il-fuoco immediato a Gaza

• 0863 Israele ostacolano convogli dell’UNRWA

• 0864 Francesca Albanese chiede l’embargo sulle armi destinate a Israele