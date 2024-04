Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del numero 81:

EDITORIALE

0865 L’affaire von der Leyen

AMERICHE

0866 Il Canada «inorridito» dai bombardamenti degli operatori umanitari di World Central Kitchen

0867 Il Congresso chiama il presidente Joe Biden a testimoniare

0868 Gli statunitensi non sostengono più Israele

0869 Il Pentagono fornisce a Israele le bombe usate per distruggere la Striscia di Gaza

0870 Gli Stati Uniti preoccupati di rendersi complici di un genocidio

0871 Joe Biden «affranto» per la morte di un operatore umanitario statunitense

0872 Secondo CBS la Sindrome dell’Avana è conseguenza di un attacco russo

0873 CNN vuole che le Hawai siano protette dalla Nato o dall’Aukus

0874 Gli Stati Uniti non aiuteranno la Russia nell’inchiesta sull’attentato terroristico del Crocus Hall

0875 Il SouthCom e la Cia s’installano nell’Essequibo guyanese

EUROPA

0876 Discorso di Pasqua di papa Francesco

0877 Il Regno Unito potrebbe essere complice di genocidio

0878 600 esperti giuridici avvertono il governo britannico del pericolo di essere complice di genocidio

0879 Tsahal attacca la sede di Sky News a Gaza

0880 Rishi Sunak e la morte degli operatori di World Central Kitchen

0881 Condannando il massacro del 17 ottobre 1961 a Parigi, l’Assemblea nazionale francese vorrebbe condannare la Francia

0882 Si riparla di Edith Bouvier

0883 Le Isole Canarie in soccorso dell’ex Sahara spagnolo

0884 Gigantesco scandalo in Germania: i protocolli dell’IRK dimostrano che il panico per il Covid fu suscitato senza alcuna base scientifica

0885 Una commissione tedesca giustifica il diritto dello Stato di limitare le libertà individuali

0886 La Polonia si ritira dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa

0887 Donald Tusk lancia l’allarme sul pericolo di un ritorno della guerra in Polonia

0888 Incidente tra Polonia e Israele

0889 La Romania valuta di entrare in guerra contro la Russia

0890 La Finlandia firma un Trattato di sicurezza con l’Ucraina

0891 Fattura pesante per le imprese occidentali che hanno lasciato la Russia

AFRICA

0892 Human Rights Watch accusa di esecuzioni sommarie il Mali, aiutato dalla Russia

ASIA

0893 Israele riconosce la carestia a Gaza ma declina ogni responsabilità

0894 Israele farà piena luce sulla morte dei collaboratori umanitari di World Central Kitchen

0895 L’Alta corte israeliana non vede ragione per dichiarare inadeguato Netanyahu

0896 Israele se la prende con le famiglie dei dirigenti di Hamas

0897 Manifestazioni anti-Netanyahu a Gerusalemme

0898 Benjamin Netanyahu vuole aumentare la produzione di armi

0899 La polizia di Tel-Aviv chiede un’inchiesta contro la deputata Naama Lazimi

0900 Le famiglie degli ostaggi contro Benjamin Netanyahu

0901 La Knesset autorizza il divieto delle visite degli avvocati ai prigionieri arabi per 120 giorni

0902 La Knesset autorizza la censura dei media stranieri

0903 Il sostegno della diaspora ebraica allo Stato ebreo

0904 La polizia israeliana autorizza una manifestazione araba

0905 Nuovo governo dell’Autorità palestinese

0906 Hamas accusa Israele di tirare in lunga i negoziati

0907 Bombardamento israeliano del consolato iraniano a Damasco

0908 Gli Emirati Arabi Uniti oltraggiati dal bombardamento del World Central Kitchen

0909 Hamas e la Jihad islamica ricevuti dall’ayatollah Khamenei

0910 I talebani espellono Gulbuddin Hekmatyar

0911 L’Ucraina non riesce a spezzare l’alleanza indo-russa

0912 La liberazione di Imran Khan procede

0913 Le Filippine si preparano a rispondere alla Cina

0914 La Malesia arresta una spia israeliana

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

0915 La Russia pone il veto a una risoluzione contro la Corea del Nord

0916 Il Consiglio di sicurezza non riesce a inserire la guerra di Jugoslavia nel proprio ordine del giorn

0917 António Guterres s’inquieta delle conseguenze dei bombardamenti israeliani contro una rappresentanza diplomatica iraniana.