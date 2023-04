De wereld verandert. De dingen gaan snel. De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt.

87% van de wereldbevolking deelt de westerse visie op de oorlog in Oekraïne niet. Hun regeringen zien dat de Verenigde Staten slechts papieren tijgers zijn. Ze weigeren nu te gehoorzamen aan de dictaten van de G7.

U weet dit misschien niet, en dat is normaal: de westerse nieuwsagentschappen brengen dit nieuws niet. Ze verbergen het debacle voor u. Daarom hebben wij correspondenten verzameld op vijf continenten en publiceren wij wekelijks een nieuwsbrief om u toegang te geven tot het werk van een nieuwsagentschap. U vindt er gecontextualiseerde nieuwsberichten. Feiten, gerapporteerd zonder vooringenomenheid, geplaatst in de geschiedenis.

Deze schat aan informatie is alleen toegankelijk via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandelijks abonnement: 15 euro

Inhoud van N°36:

EDITORIAL

• De verbazingwekkende Pentagon lekken

AMERIKA

• Een corrupte rechter van het Hooggerechtshof

• Parlementair onderzoek naar aanklager Alvin Bragg

• Bank werkt mee aan parlementair onderzoek naar familie Biden

• CIA-propaganda

• Rupert Murdoch’s verontschuldiging

• Bestrijding van Russisch en Chinees nieuws in de Balkan

• Tweede topconferentie over democratie

• Vredesplan van Lula da Silva voor Oekraïne

• Oprichting van de Alliantie van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen tegen inflatie

EUROPA

• Angelsaksische sancties tegen Alisher Usmanov en Roman Abramovich

• "Oekraïense genocide" en "genocide in de Vendée

• Emmanuel Macron, Gaullist in China

• François Hollande in de val gelokt door Vovan & Lexus

• Italië overweldigd door toestroom van migranten

• Duitsland zal zijn leger niet op tijd uitrusten

• Hongarije tekent overeenkomst met Gazprom

• EU overspoeld met Oekraïens graan en kip

• Ursula von der Leyen afgewezen in Peking

• G7 dringt bij Zwitserland aan op inbeslagname van tegoeden van Russische burgers

• Servië ontkent wapens te leveren aan Oekraïne of Rusland

• Emmanuel Macron laat pro-Oekraïense retoriek varen in China

• Rusland en Oekraïne wisselen gevangenen uit

• Ingenieur Russische presidentiële beschermingsdienst loopt over

• Rusland verklaart forum EU-Rusland voor het maatschappelijk middenveld ongewenst

• Oprichting van een register van Russische dienstplichtigen

• Rusland bekijkt VS biowapenlaboratoria in Oekraïne nog steeds.

AFRIKA

• Egypte aarzelt om banden met Syrië te formaliseren

• Reorganisatie van het Sudanese leger kost meer tijd

• Algerije verlaagt olieproductie, maar verhoogt gasproductie

• Tsjaad en Duitsland op gespannen voet

• Piraten in de Golf van Guinee

• Comoren hekelen Franse projecten in Mayotte

• Regionale troepenmacht Oost-Afrikaanse Gemeenschap ingezet in DRC

AZIË

• Israël treedt hard op tegen protesten in Palestijnse gebieden

• Benjamin Nertanyahu verandert van gedachten

• Vreemde Israëlisch-Poolse overeenkomst

• Israëlische spyware voor iPhones

• Palestijnse vluchtelingen in Libanon stemmen af met Hamas

• Syrië reageert op VS

• Jordanië geschokt door regering Netanyahu

• Irakezen tegen Syrische Democratische Strijdkrachten

• Omslag in Irak

• Koeweit installeert een olieplatform in de Iraakse exclusieve economische zone

• Sergei Lavrov in Turkije

• Stelt Myanmar zijn luisterstation op de Coco Eilanden in dienst van China?

• Afghanistan en China hernieuwen banden

• De Taliban en de VN

• Gezamenlijke militaire oefening VS-Filippijnen-Australië

• Noord-Korea beheerst naar verluidt ICBM’s

• Zuid-Korea heroverweegt zijn betrekkingen met het Noorden en de VS

• Xi-Jinping stimuleert patriottische training

• Het Volksbevrijdingsleger past zijn rekruteringsbeleid aan.

• Japans onbewogenheid over Liancourt Rocks

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Debat in de Veiligheidsraad over multilateralisme

• Een masker dragen tegen Covid heeft geen zin

• IMF stelt prognoses neerwaarts bij