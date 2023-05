Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– La participation d’Israël à l’Onu pourrait être suspendue pour non-respect de ses engagements

AMÉRIQUES

– Influences étrangères dans les élections US

– Restreindre le droit de vote aux USA

– Les États-Unis révisent leur système de classification des secrets d’État

– Fin de l’enquête sur le rôle du FBI dans le « Russiagate »

– La Chambre pourrait poursuivre Antony Blinken pour « outrage », le 24 mai

– Le Washington Post accuse Evgueni Prigojine d’avoir trahi sa patrie

– La CIA recrute des espions en Russie

– Le président Gabriel Boric ne parvient pas à résoudre le problème des disparus de la dictature Pinochet

EUROPE

– Le Conseil de l’Europe met en place un Registre des dommages causés par la Russie en Ukraine

– Le Conseil de l’Europe proclame les « Principes de Reykjavik pour la démocratie »

– Le Royaume-Uni et les Pays-Bas se mobilisent pour fournir des F-16 à l’Ukraine

– Les espions français en Iran

– L’Assemblée nationale veut rendre le drapeau européen obligatoire sur le fronton des mairies

– Jugement loufoque contre Nicolas Sarkozy

– Pour Emmanuel Macron, la Russie est vassalisée à l’égard de la Chine

– Volodymyr Zelensky lauréat du Prix Charlemagne 2023

– Les promesses de Droit et justice

– Échec du sommet UE-Indo-Pacifique

– L’Eurovision écarte une demande d’intervention de Volodymyr Zelensky

– La Russie détruit le plus important stock de munitions occidentales en Ukraine

– L’Ukraine pourrait attaquer la Russie et des intérêts hongrois

– 5 États de l’UE demandent à Zelensky de négocier la paix

– Les Occidentaux livrent encore des armes à l’Ukraine

– Le président de la Cour suprême ukrainienne incarcéré pour « corruption »

– Sans nouvelle des généraux Oleksandr Syrsky et Valerii Zaluzhnyi

– La Chine débute sa mission de bons offices sur le conflit ukrainien

– Quatre aéronefs russes détruits par l’Ukraine en Russie

– Ramzan Kadyrov déclare avoir payé des espions ukrainiens

– La Russie se retire du Traité FCE

– La Russie et l’Iran signent un accord pour un tronçon du corridor Nord-Sud

AFRIQUE

– Mission de bons offices de l’Union africaine en Ukraine et en Russie

– L’Égypte se rapproche de l’Iran

– Le Frère Rached Ghannouchi condamné à 1 an de prison

– Engagement des deux parties soudanaises à protéger les civils

– L’ambassadeur d’Allemagne au Tchad préparait une révolution colorée pour le compte des USA

– Le secrétaire général de l’Onu accuse Wagner et l’armée malienne de meurtres, de viols et de tortures

– Isaias Afwerki à Beijing

– L’Afrique du Sud assure ne pas avoir livré d’armes à la Russie

– Les armées sud-africaines coopèrent avec leurs homologues russes sans s’aligner derrière Moscou

ASIE

– Mandat d’arrêt international contre Riad Salamé

– La Syrie officiellement réintégrée dans la Ligue arabe

– Des parlementaires US s’opposent à la normalisation des relations avec la Syrie

– La présidence qatariote du sommet 2023 de l’Organisation internationale du Travail contestée

– Recep Tayyip Erdoğan devrait être réélu

– L’Iran à nouveau menacé par les États-Unis et Israël

– Une nouvelle carte électorale en Inde

– Imran Khan toujours menacé par le gouvernement pakistanais

– Les Thaïlandais votent contre la junte

– La Corée du Sud reçoit Madame Zelensky

– La Corée du Nord prépare le lancement de son 1° satellite espion

– Rencontre USA/Chine

– La politique démographique chinoise

– Pour le Japon, la Chine et la Russie forment un bloc militaire

– Installation d’un téléphone rouge entre les ministères de la Défense japonais et chinois

OCÉANIE

– Un gouvernement régional australien craint d’être condamné pour ses mesures de confinement anti-Covid

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Une conseillère de Joe Biden élue directrice de l’Organisation internationale des migrations

– Sommet de l’ASEAN

– Annulation du sommet du Quad