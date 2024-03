Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Deze diversiteit is des te belangrijker omdat het bloedbad in Gaza ons op een eenzijdige manier wordt voorgeschoteld; omdat we de scheidslijn in Hamas tussen de Moslimbroederschap en aanhangers van het Palestijnse verzet niet zien, of de scheidslijn in Israël tussen nationalisten en aanhangers van het joodse suprematisme. In een tijd waarin Iran ten strijde trekt, worden de reacties van de meerderheid van de wereld voor ons verborgen gehouden.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Deze schat aan informatie is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van nummer 79 :

EDITORIAAL

• 0735 Frankrijk verzet zich tegen Russisch vredesplan voor Oekraïne in Koreaanse stijl

AMERIKA

• 0736 Canada beschrijft Russische presidentsverkiezingen als "ondemocratisch

• 0737 Canada stopt wapentransporten naar Israël

• 0738 Huis van Afgevaardigden publiceert bewijs van corruptie bij familie Biden

• 0739 Voor World Central Kitchen is een boot naar Gaza een prestatie

• 0740 Demonstratie bij het hoofdkantoor van de New York Times

• 0741 Voor Chuck Schumer is het mogelijk om tegen Netanyahu en vóór Israël te zijn

• 0742 Chris Murphy roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

• 0743 Joe Biden wist al in oktober dat de IDF zonder reden burgers bombardeerde

• 0744 In de VN-Veiligheidsraad stellen de Verenigde Staten de komende hongersnood in Gaza aan de kaak

• 0745 De Verenigde Staten sluiten een adviseur van het Witte Huis op omdat hij weigerde in het Congres tegen de president te getuigen

• 0746 Sinds 2008 bevoordeelt Google de Democraten

EUROPA

• 0747 Journalisten klagen Noord-Ierse politie aan voor machtsmisbruik

• 0748 Officieel onderzoek concludeert dat Noord-Ierse politie moorden op en martelingen van IRA-activisten door de vingers zag

• 0749 Israëliër krijgt politiek asiel in het Verenigd Koninkrijk

• 0750 Ontslag van de Ierse Taoiseach

• 0751 De Raad van State acht het niet verkeerd om de grootste partij van Frankrijk als "extreem-rechts" te omschrijven

• 0752 Emmanuel Macron biedt Rusland een Olympische wapenstilstand aan

• 0753 Fransen die betrokken zijn bij Israëlische misdaden in Gaza worden niet vervolgd

• 0754 Frankrijk zou zijn bases in Afrika kunnen delen met de Verenigde Staten

• 0755 Het idee voor Taurus-raketten in Oekraïne zou afkomstig zijn van de Verenigde Staten

• 0756 Olaf Scholz steunt de "tweestatenoplossing

• 0757 Polen stelt zich onder bescherming van Duitsland

• 0758 Letland straft Russische kiezers

• 0759 Comece roept op tot stemmen voor pro-Europese partijen

• 0760 De Europese Commissie stelt de aanpak van kleine boeren uit

• 0761 Volgens Josep Borrell veroorzaakt Israël hongersnood in Gaza

• 0762 Europese Commissie bezorgd over hongersnood in Gaza

• 0763 De Europese Commissie tekent een overeenkomst met Egypte tegen Soedanese vluchtelingen

• 0764 Het EHRM onderzoekt een beschuldiging van marteling in een geheime CIA-gevangenis in Litouwen

• 0765 Rusland eist dat Duitsland zijn verantwoordelijkheid voor het beleg van Leningrad erkent

• 0766 Russische presidentsverkiezingen

AFRIKA

• 0767 Miljarden dollars stromen Egypte binnen

• 0768 Een Koreaans model voor vrede in Libië?

• 0769 Marokko neemt voormalige Algerijnse ambassade in beslag

• 0770 Oekraïense speciale diensten vechten in Soedan

• 0771 Niger breekt met de Verenigde Staten

AZIË

• 0772 Israël heeft sinds 7 oktober 100.000 vuurwapenvergunningen afgegeven

• 0773 Het Amerikaanse drijvende eiland voor Gaza is misschien niet humanitair

• 0774 Hamas executeert Palestijnse notabelen

• 0775 Israëlisch Hooggerechtshof verleent regering deadline

• 0776 Vader van vermoorde Israëliër geeft militaire leiding de schuld

• 0777 Bezalel Smotrich maakt zich zorgen over ideologie officieren

• 0778 Bezalel Smotrich blijft zich verzetten tegen een staakt-het-vuren

• 0779 Voor Herzl Halevi is de oorlog niet beperkt tot Gaza

• 0780 Ayman Odeh uit de Knesset gezet

• 0781 De helft van Khan Youness verwoest

• 0782 Mohammad Mustafa nieuwe premier van de Palestijnse Autoriteit

• 0783 Moslims veroorzaakten geen ongeregeldheden bij de Al-Aqsa moskee

• 0784 De IDF verbeeldt het homoleven in Gaza bevrijd van Hamas

• 0785 Vredesonderhandelingen

• 0786 Benjamin Netanyahu houdt vol: hij wil Rafah innemen

• 0787 Mohammad Dahlan organiseert de distributie van humanitaire hulp in Gaza

• 0788 Als Israël Libanon aanvalt, zal Hezbollah reageren zonder Iran

• 0789 Jihadisten botsen in Noord-Syrië

• 0790 IDF bombardeert Daraa

• 0791 VN roept op tot nieuwe inter-Syrische onderhandelingen

• 0792 Irak verbiedt de PKK

• 0793 Palestijns verzet ontmoet Ansar Allah

• 0794 Ansar Allah betreurt verklaring Veiligheidsraad

• 0795 Pakistaans leger bombardeert Tehrik-e-Taliban Pakistan in Afghanistan

• 0796 Vietnamese president treedt af

OCEANIË

• 0797 Australië hervat zijn steun aan UNRWA

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0798 Guterres waarschuwt voor hongersnood in Gaza

• 0799 Israël verbiedt Philippe Lazzarini Gaza binnen te komen

• 0800 Geruchten van het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad

• 0801 Democratietop wil desinformatie bestrijden