« Uma equipe de sabotadores usou a Polónia como base operacional para fazer explodir os gasodutos Nord Stream que transportavam gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico » : foi o que apurou uma investigação oficial alemã, divulgada pelo The Wall Street Journal. Os investigadores alemães refizeram a rota no Mar Báltico do iate Andromeda, proveniente da Polónia, a bordo do qual eles encontraram vestígios de HMX, um explosivo militar para a demolição de infraestruturas submarinas. Assim se acrescenta um novo capítulo explosivo à investigação do jornalista norte-americano Seymour Hersh Comment l’Amérique a démoli la gazoduc Nord Stream (Como a América demoliu o gasoduto Nord Stream-ndT). Tudo está agora provado. Em Dezembro de 2021, uma força-tarefa - composta por oficiais da CIA, do Estado-Maior e do Departamento de Estado - é convocada à Casa Branca com a missão de sabotar o Nord Stream. Em Junho de 2022, durante o exercício da OTAN “Baltops”, barcos de patrulha norte-americanos e noruegueses, operando a partir do iate Andromeda, enviado da Polónia, colocaram as cargas de profundidade. Três meses depois, em 26 de Setembro de 2022, um avião P8 da Marinha norueguesa lançou uma bóia de sonar, cujo sinal detonou as cargas.

O Wall Street Journal definiu-o como « um dos maiores actos de sabotagem na Europa desde a Segunda Guerra Mundial ». É um acto de guerra levado a cabo por três membros da Aliança Atlântica — Estados Unidos, Noruega e Polónia — contra a Alemanha, membro da OTAN, para impedir a União Europeia de importar gás russo a baixo custo. O Secretário de Estado, Anthony Blinken, qualificou o bloqueio do Nord Stream como « oportunidade extraordinária para eliminar de uma vez por todas a dependência da Europa da energia russa, uma enorme oportunidade estratégica para os anos vindouros » e sublinhou que « os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de gás natural liquefeito à Europa ». GNL, evidentemente, muito mais caro que o gás russo. Agora, chegam à conquista do mercado energético europeu a Exxon, Chevron e outras companhias EUA que « registaram lucros recordes graças à subida dos preços do petróleo ». Devido ao preço crescente da energia —escreve o Wall Street Journal— «a Eurozona desliza para a recessão, porque a inflação faz cair o consumo, e a Europa está bloqueada pelo equivalente económico de um longo Covid ».

Nesta União Europeia começou « o maior destacamento de Forças Aéreas na história da NATO » com o exercício Air Defender que se desenrola na Alemanha sob comando dos EUA.