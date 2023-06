"Een team van saboteurs gebruikte Polen als een operationele basis om de Nord Stream gaspijpleidingen op te blazen die gas van Rusland naar Duitsland vervoeren over de Oostzee," volgens een officieel Duits onderzoek waarover The Wall Street Journal bericht. Duitse onderzoekers hebben de Oostzee route gereconstrueerd van het jacht Andromeda, uit Polen, aan boord waarvan ze sporen vonden van HMX, een militair explosief dat wordt gebruikt om onderwater infrastructuur te vernietigen. Dit voegt een nieuw explosief hoofdstuk toe aan het onderzoek van de Amerikaanse journalist Seymour Hersh hoe Amerika de Nord Stream gaspijpleiding heeft gesloopt. Alles is nu bewezen. In december 2021 werd een taskforce - bestaande uit officieren van de CIA, de Joint Chiefs of Staff en het State Department - ontboden in het Witte Huis met de missie om Nord Stream te saboteren. In juni 2022, tijdens de NAVO-oefening Baltops, plaatsten Amerikaanse en Noorse patrouilleboten, opererend vanaf het jacht Andromeda dat vanuit Polen was gestuurd, de dieptebommen. Drie maanden later, op 26 september 2022, liet een P8-vliegtuig van de Noorse marine een sonarboei vallen, waarvan het signaal de ladingen tot ontploffing bracht.

De Wall Street Journal beschreef het als "een van de grootste sabotagedaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog". Het was een oorlogsdaad van drie leden van het Atlantisch Bondgenootschap - de Verenigde Staten, Noorwegen en Polen - tegen Duitsland, een lid van de NAVO, om te voorkomen dat de Europese Unie goedkoop Russisch gas zou importeren. Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken beschreef het stopzetten van Nord Stream als "een buitengewone kans om Europa’s afhankelijkheid van Russische energie voor eens en voor altijd weg te nemen, een enorme strategische kans voor de komende jaren" en wees erop dat "de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van vloeibaar aardgas aan Europa is geworden". LNG is natuurlijk veel duurder dan Russisch gas. Exxon, Chevron en andere Amerikaanse bedrijven veroveren nu de Europese energiemarkt en "boeken recordwinsten dankzij de stijgende olieprijzen". Door de stijgende energieprijzen - schrijft de Wall Street Journal - "glijdt de eurozone af naar een recessie, omdat de inflatie de consumptie drukt en Europa vastzit in het economische equivalent van een long Covid".

De Europese Unie is begonnen met "de grootste inzet van luchtstrijdkrachten in de geschiedenis van de NAVO" met oefening Air Defender, die plaatsvindt in Duitsland onder leiding van de VS.