Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Veto occidental contre un cessez le feu humanitaire à Gaza

AMÉRIQUES

• Le Canada prend des mesures coercitives unilatérales contre des médias moldaves

• Les objectifs de Washington dans le conflit israélo-palestinien

• Voyage d’Antony Blinken chez ses alliés du Moyen-Orient

• Le message d’Antony Blinken aux vassaux des États-Unis au Moyen-Orient

• David Satterfield « Envoyé par intérim pour les questions humanitaires au Moyen-Orient »

• 15 représentants US dénoncent la propagande de guerre israélienne

• Ron DeSantis dénonce l’aide humanitaire à Gaza

• Les Républicains tentent d’empêcher la nomination de Jacob J. Lew

• La Chambre pourrait sanctionner les universités pro-palestiniennes

• Arrestation de pacifistes juifs

• Joe Bien participe au cabinet de guerre israélien

• Le Pentagone va sécuriser les satellites US

• Coordination des armées US et britanniques

• Sommet des « Cinq Yeux » en Californie

• Mesures US contre la vente de puces informatiques à la Chine

• Mesures US contre l’Iran

• Sommet international sur les migrations latino-américaines

• Daniel Noboa président d’Équateur

• Élection présidentielle au Venezuela, en 2024

• L’Argentine jugera le père Franco Reverberi

EUROPE

• Londres demande à ses ressortissants de quitter le Liban

• Rishi Sunak en Israël

• Podemos veut poursuivre Benjamin Netanyahu et le Hamas devant la CPI

• Antonio Tajani critique l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France

• Boris Pistorius au Liban

• Olaf Scholz critique la position russe sur le conflit israélo-palestinien

• Premier exercice militaire de l’Union européenne

• Conseil de l’UE sur les répercussions du conflit à Gaza

• Nikol Pachinian réécrit l’histoire de la chute de la République d’Artsakh

• L’Ukraine ne parvient plus à obtenir de financement

• L’Ukraine attaque deux aéroports russes

• Volodymyr Zelensky n’ira pas à Jérusalem

• De nouveaux documents d’archives sur les massacres de juifs par les nationalistes intégraux ukrainiens

• Vladimir Poutine téléphone aux protagonistes de la guerre palestino-israélienne

• La Russie abroge sa ratification du TICE

AFRIQUE

• L’Égypte souhaite un règlement global du conflit israélo-palestinien

• L’aide humanitaire égyptienne enfin possible

• Pourparlers égypto-turcs

• L’Égypte soutiendrait les Frères musulmans au Soudan

• Israël évacue son ambassade au Maroc

ASIE

• Le ministre de la Défense israélien interdit d’entrée au bureau du Premier ministre

• Benjamin Netanyahu décide le bombardement de Gaza contre l’avis de certains de ses ministres

• Selon Seymour Hersh, Tashal planifie un tapis de JDAM

• Le gouvernement israélien paralysé

• Le cabinet du Premier ministre israélien refuse de travailler avec le général Roni Numa

• Guerre de l’information sur X

• La ministre de l’Information perd face à la censure militaire

• Pogroms anti-arabes en Cisjordanie occupée

• Israël arrête des suspects en Cisjordanie occupée

• Wafa souligne que les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien

• Mahmoud Abbas sanctionne un cadre du Fatah

• Les Frères musulmans déplorent le faible engagement du Hezbollah

• Le Hezbollah rend Tsahal aveugle à la frontière Nord

• Les Frères musulmans libanais à la rescousse

• Une manifestation dégénère devant l’ambassade US au Liban

• Annulation du sommet de Joe Biden en Jordanie

• Joe Biden fait pression sur l’Iraq

• Les Frères musulmans marginalisés au Yémen

• Négociations indirectes entre Washington et le Hamas

• La Türkiye joue la modération dans le conflit israélo-palestinien

• Les groupes navals US prêts pour le nettoyage ethnique

• L’Iran n’exerce pas de pression sur le Hezbollah

• L’Iran confirme que le Hezbollah est prêt à défendre les Gazaouites

• La loi indienne ne permet pas de légaliser les mariages gays

• Sergey Lavrov à Pyongyang

• La Chine précise sa position sur le conflit israélo-palestinien

• La Chine investit encore plus dans les Nouvelles routes de la soie

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• L’Organisation mondiale de la Santé dénonce l’ordre israélien d’évacuation des hôpitaux gazaouites