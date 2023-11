De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Westers veto tegen humanitair staakt-het-vuren in Gaza

AMERIKA’S

• Canada neemt eenzijdige dwangmaatregelen tegen Moldavische media

• Doelstellingen van Washington in het Israëlisch-Palestijnse conflict

• Antony Blinken bezoekt zijn bondgenoten in het Midden-Oosten

• Boodschap van Antony Blinken aan Amerikaanse vazallen in het Midden-Oosten

• David Satterfield "waarnemend gezant voor humanitaire kwesties in het Midden-Oosten

• 15 Amerikaanse vertegenwoordigers hekelen Israëlische oorlogspropaganda

• Ron DeSantis bekritiseert humanitaire hulp aan Gaza

• Republikeinen proberen de benoeming van Jacob J. Lew te voorkomen

• Huis kan pro-Palestijnse universiteiten sanctioneren

• Joodse pacifisten gearresteerd

• Joe Biden neemt deel aan het Israëlische oorlogskabinet

• Pentagon gaat Amerikaanse satellieten beveiligen

• Coördinatie van Amerikaanse en Britse legers

• Five Eyes" top in Californië

• Amerikaanse maatregelen tegen de verkoop van computerchips aan China

• Amerikaanse maatregelen tegen Iran

• Internationale top over Latijns-Amerikaanse migratie

• Daniel Noboa president van Ecuador

• Presidentsverkiezingen in Venezuela in 2024

• Argentinië berecht pater Franco Reverberi

EUROPA

• Londen vraagt zijn burgers Libanon te verlaten

• Rishi Sunak in Israël

• Podemos wil Benjamin Netanyahu en Hamas voor het Internationaal Strafhof brengen

• Antonio Tajani bekritiseert Frans verbod op pro-Palestijnse demonstraties

• Boris Pistorius in Libanon

• Olaf Scholz bekritiseert het Russische standpunt over het Israëlisch-Palestijnse conflict

• De eerste militaire oefening van de Europese Unie

• EU-Raad over de gevolgen van het Gazaconflict

• Nikol Pachinian herschrijft de geschiedenis van de val van de Republiek Artsakh

• Oekraïne kan geen financiering meer krijgen

• Oekraïne valt twee Russische vliegvelden aan

• Volodymyr Zelensky gaat niet naar Jeruzalem

• Nieuwe archiefdocumenten over de massamoorden op Joden door Oekraïense integraal-nationalisten

• Vladimir Poetin belt met de hoofdrolspelers in de Palestijns-Israëlische oorlog

• Rusland trekt ratificatie CTBT in

AFRIKA

• Egypte roept op tot een alomvattende regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict

• Egyptische humanitaire hulp eindelijk mogelijk

• Egyptisch-Turkse gesprekken

• Egypte steunt naar verluidt Moslim Broederschap in Soedan

• Israël ontruimt zijn ambassade in Marokko

AZIË

• Israëlische minister van Defensie mag kantoor premier niet betreden

• Benjamin Netanyahu besluit Gaza te bombarderen tegen het advies van sommige van zijn ministers in.

• Volgens Seymour Hersh plant het IDF een JDAM-tapijt

• Israëlische regering verlamd

• Israëlische premier weigert samen te werken met generaal Roni Numa

• Informatie oorlog op X

• Informatieminister verliest van militaire censuur

• Anti-Arabische pogroms op de bezette Westelijke Jordaanoever

• Israël arresteert verdachten op de bezette Westelijke Jordaanoever

• Wafa benadrukt dat de acties van Hamas niet het Palestijnse volk vertegenwoordigen

• Mahmoud Abbas sanctioneert een Fatah-leider

• De Moslimbroederschap betreurt het gebrek aan inzet van Hezbollah

• Hezbollah verblindt het IDF aan de noordgrens

• De Libanese Moslimbroederschap schiet te hulp

• Demonstratie ontaardt voor de Amerikaanse ambassade in Libanon

• Top van Joe Biden in Jordanië afgelast

• Joe Biden zet Irak onder druk

• Moslimbroederschap gemarginaliseerd in Jemen

• Indirecte onderhandelingen tussen Washington en Hamas

• Turkije probeert gematigd over te komen in het Israëlisch-Palestijnse conflict

• Amerikaanse marinegroepen klaar voor etnische zuivering

• Iran oefent geen druk uit op Hezbollah

• Iran bevestigt dat Hezbollah klaar is om Gazanen te verdedigen

• Indiase wet maakt homohuwelijken niet mogelijk

• Sergej Lavrov in Pyongyang

• China verduidelijkt zijn standpunt over het Israëlisch-Palestijnse conflict

• China investeert nog meer in de Nieuwe Zijderoute

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• De Wereldgezondheidsorganisatie veroordeelt het Israëlische bevel om Gazaanse ziekenhuizen te evacueren