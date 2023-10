Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

Im Inhalt von N°56 :

LEITARTIKEL

• Westliches Veto gegen humanitäre Waffenruhe in Gaza ein

• AMERIKA

• Kanada ergreift einseitige Zwangsmaßnahmen gegen moldauische Medien

• Washingtons Ziele im israelisch-palästinensischen Konflikt

• Antony Blinkens Reise zu seinen Verbündeten im Nahen Osten

• Antony Blinkens Botschaft an die US-Vasallen im Nahen Osten

• David Satterfield, "Amtierender Gesandter für humanitäre Angelegenheiten im Nahen Osten"

• 15 US-Repräsentanten verurteilen israelische Kriegspropaganda

• Ron DeSantis verurteilt humanitäre Hilfe in Gaza

• Republikaner versuchen, die Nominierung von Jacob J. Lew zu verhindern

• Repräsentantenhaus könnte pro-palästinensische Universitäten sanktionieren

• Verhaftung jüdischer Pazifisten

• Joe Biden nimmt am israelischen Kriegskabinett teil

• Pentagon will US-Satelliten sichern

• Koordination der US-amerikanischen und britischen Armeen

• „Five Eyes“ Gipfel in Kalifornien

• US-Maßnahmen gegen den Verkauf von Computerchips nach China

• US-Maßnahmen gegen den Iran

• Internationaler Gipfel zur Migration in Lateinamerika

• Daniel Noboa, Präsident von Ecuador

• Präsidentschaftswahlen in Venezuela 2024

• Argentinien wird Pater Franco Reverberi vor Gericht bringen

EUROPA

• London fordert seine Landsleute auf, den Libanon zu verlassen

• Rishi Sunak in Israel

• Podemos-Partei will Benjamin Netanjahu und die Hamas vor dem IStGH verklagen

• Antonio Tajani kritisiert Verbot pro-palästinensischer Proteste in Frankreich

• Boris Pistorius im Libanon

• Scholz kritisiert Russlands Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt

• Erste Militärübung der Europäischen Union

• EU-Rat zu den Auswirkungen des Gaza-Konflikts

• Nikol Paschinjan schreibt die Geschichte des Untergangs der Republik Arzach neu

• Die Ukraine kann keine Finanzierung mehr bekommen

• Ukraine greift zwei russische Flughäfen an

• Wolodymyr Selenskyj wird nicht nach Jerusalem reisen

• Neue Archivdokumente zu den Massakern an Juden durch ukrainische Integrale

• Wladimir Putin telefoniert mit den Protagonisten des palästinensisch-israelischen Krieges

• Russland hebt die Ratifizierung des CTBT auf

AFRIKA

• Ägypten strebt umfassende Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts an

• Humanitäre Hilfe von Ägypten endlich möglich

• Ägyptisch-türkische Gespräche

• Ägypten unterstützt Berichten zufolge die Muslimbruderschaft im Sudan

• Israel evakuiert seine Botschaft in Marokko

ASIEN

• Israelischer Verteidigungsminister vom Amt des Premierministers verbannt

• Benjamin Netanjahu beschließt, gegen den Rat einiger seiner Minister Gaza zu bombardieren

• Laut Seymour Hersh plane Tsahal einen Bombenteppich durch JDAM

• Israels Regierung gelähmt

• Das Büro des israelischen Premierministers weigert sich, mit General Roni Numa zusammenzuarbeiten

• Informationskrieg gegen X

• Informationsminister verliert gegen Militärzensur

• Antiarabische Pogrome im besetzten Westjordanland

• Israel verhaftet Verdächtige im besetzten Westjordanland

• Wafa betont, dass das Vorgehen der Hamas nicht das palästinensische Volk repräsentiere

• Mahmud Abbas sanktioniert einen hochrangigen Fatah-Politiker

• Muslimbruderschaft beklagt schwaches Engagement der Hisbollah

• Hisbollah blendet Tsahal an der Nordgrenze

• Libanons Muslimbruderschaft als Rettung

• Protest vor US-Botschaft im Libanon artet aus

• Absage des Gipfels von Joe Biden in Jordanien

• Joe Biden übt Druck auf den Irak aus

• Marginalisierte Muslimbruderschaft im Jemen

• Indirekte Verhandlungen zwischen Washington und der Hamas

• Türkiye übt Mäßigung im israelisch-palästinensischen Konflikt

• US-Marinegruppen sind bereit für ethnische Säuberungen

• Der Iran übt keinen Druck auf die Hisbollah aus

• Iran bestätigt, dass die Hisbollah bereit ist, die Einwohner des Gazastreifens zu verteidigen

• Das indische Recht erlaubt keine Legalisierung der Homo-Ehe

• Sergey Lawrow in Pyongyang

• China klärt seine Position zum israelisch-palästinensischen Konflikt

• China investiert noch mehr in die "Belt and Road"-Initiative

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Weltgesundheitsorganisation verurteilt israelischen Befehl zur Evakuierung von Krankenhäusern in Gaza