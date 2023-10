Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Le analisi premonitorie del generale Yitzhak Brik

AMERICHE

• Il discorso di Joe Biden al ritorno da Israele

• Dispiegamento militare statunitense in prossimità di Gaza

• Consigli del Pentagono a Tsahal

• Dimissioni di un alto funzionario del dipartimento di Stato

• Sedizione al Dipartimento di Stato

• Ribellione al Congresso

• I mussulmani e gli ebrei statunitensi contro Joe Biden

• Ron DeSantis fa chiudere un’associazione filo-palestinese

• Mike Johnson nuovo presidente della Camera dei rappresentanti

• Pubblicazione di una prova della corruzione di Joe Biden

• Il candidato peronista in testa alle elezioni presidenziali dell’Argentina

EUROPA

• A Londra in 100.000 manifestano contro la guerra a Gaza

• La Scozia favorevole a un cessate-il-fuoco a Gaza

• Frizioni tra Irlanda e Israele

• Falsi allarmi bomba in Francia

• Emmanuel Macron disposto ad allargare il conflitto di Gaza

• Sahra Wagenknecht fonda BSW

• Karl Nehammer porta il sostegno dell’Austria a Israele

• Un cargo cinese avrebbe danneggiato il gasdotto BalticConnector

• Petr Fiala porta il sostegno della Cechia a Israele

• La Slovacchia cessa gli aiuti militari all’Ucraina

• Secondo Viktor Orban l’UE si comporta come l’URSS

• Josep Borrell dichiara che la questione palestinese è importante

• Le sanzioni contro la Russia dovrebbero colpire tutti i russi

• La Russia abbatte due MGM-140 ATACMS

• La Russia si prepara alla guerra nucleare

• Vladimir Putin si stupisce per le discriminazioni razziste del Comitato internazionale olimpico

• In Russia arrestata una giornalista statunitense

• Negoziati tra Armenia e Azerbaijan

AFRICA

• L’Egitto potrebbe accogliere i palestinesi in cambio di 135 milioni di dollari

• L’Algeria e la Tunisia stanno pensando di ritirarsi dall’iniziativa di pace araba

• La Libia si divide nuovamente

• Chiusura dell’ufficio di collegamento israeliano a Rabat

• Mohamed Bazoum avrebbe cercato di fuggire

• Frode alle elezioni municipali del Mozambico

• La Somalia sopraffatta dagli jihadisti

ASIA

• Una persona vicina a Benjamin Netanyahu si oppone all’ingresso di Tsahal a Gaza

• Le forze armate israeliane diffondono un montaggio dei soprusi di Hamas

• Israele legalizza la tortura

• In Israele Google disattiva le applicazioni GPS

• La testimonianza di Yocheved Lifshitz

• Mahmoud Abbas snobba Joe Biden

• Teofilo III di Gerusalemme denuncia i bombardamenti israeliani

• Volantini israeliani su Gaza

• In Israele manifestazioni contro Benjamin Netanyahu

• Armi occidentali consegnate all’Ucraina nelle mani di Hamas e Hezbollah

• L’impegno dello Hezbollah per Gaza

• La Giordania stretta in una tenaglia

• Attacco israeliano in Siria

• Attacco a forze Usa in Iraq

• Yemeniti attaccano una base illegale degli Usa in Siria

• Lo sceicco Tamim ben Hamad Al-Thani contesta il diritto di Israele a uccidere

• Recep Tayyip Erdogan denuncia l’atteggiamento del Consiglio di sicurezza

• La Turchia prende le distanze da Hamas

• Recep Tayyip Erdogan spiega il conflitto israelo-palestinese con la colonizzazione

• L’Iran spera di evitare il dilagare del conflitto

• La distensione tra Bhutan e Cina potrebbe scatenare un conflitto tra Cina e India

• Imran Khan incriminato

• Per il Pakistan la lotta contro l’occupazione non può essere assimilata al terrorismo

• Tensioni Filippine-Cina

• Cambiamenti ministeriali in Cina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• La CIG investita delle conseguenze giuridiche delle pratiche israeliane

• António Guterres critica la cecità occidentale

• Israele chiede le dimissioni del segretario generale dell’Onu