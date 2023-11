Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

– Jahresabonnement: 150 Euro

– Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von N°58 :

LEITARTIKEL

• Die vorausschauenden Analysen von General Yitzhak Brik

AMERIKA

• Joe Bidens Rede nach seiner Rückkehr aus Israel

• US-Militäreinsatz in der Nähe des Gazastreifens

• Pentagon-Ratschläge an Tsahal

• Rücktritt eines hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums

• Meuterei im Außenministerium

• Rebellion im Kongress

• US-amerikanische Muslime und Juden gegen Joe Biden

• Ron DeSantis schließt pro-palästinensischen Verein

• Mike Johnson neuer Sprecher des Repräsentantenhauses

• Veröffentlichung von Beweis für Joe Bidens Korruption

• Peronistischer Kandidat führt argentinische Präsidentschaftswahlen an

EUROPA

• 100 000 Demonstranten in London gegen den Krieg in Gaza

• Schottland fordert Waffenruhe in Gaza

• Irisch-israelische Auseinandersetzung

• Falsche Bombenwarnungen in Frankreich

• Emmanuel Macron ist bereit, den Gaza-Konflikt auszuweiten

• Sahra Wagenknecht gründet BSW

• Österreichs Karl Nehammer unterstützt Israel

• Chinesisches Frachtschiff soll BalticConnector-Pipeline beschädigt haben

• Tschechiens Petr Fiala unterstützt Israel

• Slowakei stoppt Militärhilfe für die Ukraine

• Für Viktor Orbán verhält sich die EU wie die UdSSR

• Joseph Borrell versichert, dass die Palästinenserfrage wichtig ist

• Sanktionen gegen Russland sollten jeden Bürger betreffen

• Russland schießt zwei MGM-140 ATACMS ab

• Russland bereitet sich auf Atomkrieg vor

• Wladimir Putin wundert sich über die rassistische Diskriminierung des Internationalen Olympischen Komitees

• US-Journalistin in Russland verhaftet

• Armenisch-aserbaidschanische Verhandlungen

AFRIKA

• Ägypten könnte Palästinenser für 135 Millionen Dollar aufnehmen

• Algerien und Tunesien erwägen Rückzug aus arabischer Friedensinitiative

• Libyen spaltet sich erneut

• Schließung des israelischen Verbindungsbüros in Rabat

• Mohamed Bazoum soll versucht haben zu fliehen

• Betrug bei den Kommunalwahlen in Mosambik

• Somalia von Dschihadisten überwältigt

ASIEN

• Benjamin Netanjahu Nahestehender, widersetzt sich dem Einmarsch von Tsahal in Gaza

• Israelische Armee präsentiert eine Montage von Übergriffen der Hamas

• Israel legalisiert Folter

• Google deaktiviert GPS-Apps in Israel

• Die Geschichte von Yocheved Lifshitz

• Mahmoud Abbas brüskiert Joe Biden

• Theophilos III. von Jerusalem verurteilt israelische Bombardierungen

• Israelische Flugblätter zu Gaza

• Proteste in Israel gegen Benjamin Netanjahu

• Ukrainische westliche Waffen in den Händen von Hamas und Hisbollah

• Das Engagement der Hisbollah in Gaza

• Jordanien in einem Schraubstock

• Israelischer Angriff auf Syrien

• Angriffe auf US-Truppen im Irak

• Jemeniten greifen illegalen US-Stützpunkt in Syrien an

• Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani stellt Israels Recht auf Tötung in Frage

• Recep Tayyip Erdoğan verurteilt Haltung des Sicherheitsrats

• Türkei distanziert sich von Hamas

• Recep Tayyip Erdoğan interpretiert den israelisch-palästinensischen Konflikt mit Sicht auf Kolonisierung

• Iran will eine Verallgemeinerung des Konflikts vermeiden

• Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Bhutan und China könnte einen Konflikt zwischen China und Indien auslösen

• Imran Khan angeklagt

• Pakistan stellt fest, dass der Kampf gegen die Besatzung nicht mit Terrorismus gleichgesetzt werden kann

• Philippinisch-chinesische Spannungen

• Ministerwechsel in China

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Der IGH ist mit den Rechtsfolgen israelischer Praktiken befasst worden

• António Guterres kritisiert westliche Blindheit

• Israel fordert Rücktritt des UN-Generalsekretärs