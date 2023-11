Vertegenwoordigers van Hamas zijn aangekomen in Moskou, aldus Maria Zakharova, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Er zijn contacten geweest met Hamas als onderdeel van de Russische inspanningen om de onmiddellijke vrijlating van buitenlandse gijzelaars in de Gazastrook te bewerkstelligen", aldus het ministerie. Het voegde eraan toe: "Er is ook gesproken over kwesties met betrekking tot de evacuatie van Russische en buitenlandse burgers van het grondgebied van de Palestijnse enclave.