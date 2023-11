Het bloedbad

De Israëlische luchtmacht blijft Gaza Stad bombarderen als vergelding voor de aanval van 7 oktober door het Verenigd Palestijns Verzet (exclusief Fatah). Bommen regenen neer over de hele stad en doden duizenden inwoners. Volgens een opiniepeiling [1] die in juni 2022 werd uitgevoerd door het Palestinian Center for Policy and Survey Research, zou slechts 34% van de Palestijnen op Hamas stemmen tegen 31% op Fatah als er parlementsverkiezingen zouden worden gehouden. Tweederde van de slachtoffers van Israëlische bombardementen staat dus vijandig tegenover Hamas. Tegelijkertijd steunt 71% de gewapende strijd tegen de Israëlische bezetting. Vanuit dit standpunt verkiest 56% Ismail Haniyeh (Hamas) boven Mahmoud Abbas (Fatah).

Israël kan dus niet beweren Hamas op deze manier uit te roeien, maar alleen de bevolking van Gaza die zich tegen Israël verzet, te vernietigen.

De verdrijving van de inwoners van de Gazastrook

Driekwart van het Israëlische leger is nog steeds gestationeerd voor de scheidingsmuur, wachtend op het bevel om er doorheen te gaan om de overlevenden van de bombardementen af te maken. Officieel hopen de Verenigde Staten genocide te voorkomen door Israël aan te moedigen zich terughoudend op te stellen. In werkelijkheid weet Washington dat deze operatie in eerste instantie niet gericht was tegen Hamas, maar bedoeld was om de Palestijnse kwestie op te lossen door de hele bevolking te verdrijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom aangeboden om de hele buitenlandse schuld van Egypte (135 miljard dollar) kwijt te schelden als het de 2,2 miljoen inwoners van Gaza opneemt en naturaliseert.

Maarschalk Al-Sissi weigert vooralsnog. Caïro houdt vast aan de resolutie van de Arabische Liga die, na de Zesdaagse Oorlog, verklaarde dat het verplaatsen van Palestijnen en hen naturaliseren niets anders is dan een vals medelevende manoeuvre om de Palestijnse zaak te liquideren.

Lezen : “Memo Israëlisch ministerie van Inlichtingen beveelt deportatie van inwoners van Gaza naar Egypte aan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 1 november 2023.

De zwakte van het Israëlische leger

Sinds het begin van deze oorlog, of beter gezegd deze episode van een lange oorlog, zijn de Israëli’s zich bewust van de huidige zwakte van hun legers. Sinds 2015 spreekt de gespecialiseerde pers over de decadentie van de IDF (Tsahal), maar pas in 2018 werd de politieke klasse zich ervan bewust. Op dat moment hield de Knesset (parlement) een hoorzitting met generaal Yitzhak Brik. Hij legde de verbijsterde afgevaardigden uit dat de soldaten het idee van het verdedigen van het land waren kwijtgeraakt, dat de officieren niet aarzelden om te liegen om zichzelf in te dekken in het geval van een probleem en dat de generaals een politieke carrière nastreefden in plaats van een militaire. Vijf jaar later is er niet alleen niets veranderd, maar is alles nog erger geworden.

Deze dagen grijpt de Israëlische pers terug op uitspraken van generaal Yitzhak Brik dat de Israëli’s in de volgende oorlog gedwongen zouden zijn zichzelf te verdedigen, zonder te kunnen hopen op hulp van hun legers.

Dit is precies wat er gebeurde op 7 oktober.

De premier overlegde met deze generaal op 22 oktober, maar er is geen verklaring of communiqué over wat de twee mannen tegen elkaar zeiden. Het enige wat we weten is dat generaal Brik heeft opgeroepen tot het ontslag van de directeur van de militaire inlichtingendienst (Aman) en het hoofd van het zuidelijk commando.

En dat is nog niet alles. Voor het eerst beschikken de tegenstanders van de kolonisatie over krachtige wapens. Een studie van de video’s van Hamas is onbetwistbaar. De organisatie beschikt over FGM-148 Javelin antitankraketwerpers (van Amerikaanse makelij) en NLAW’s (gemaakt in Zweden) en AT4 raketwerpers (gemaakt in Zweden of de VS). De Libanese Hezbollah beschikt over een indrukwekkende voorraad middellangeafstandsraketten die, samen met de training van haar manschappen, haar tot een machtige militaire macht maakt die veruit superieur is aan de Arabische staten.

De wapens van Hamas zijn Amerikaans of Zweeds. Ze werden in Oekraïne gekocht van corrupte officieren. De wapens van Hezbollah komen uit Iran, via Irak en Syrië. Niemand weet hoeveel Hamas er heeft.

Voorlopig blijft het conflict beperkt tot de Gazastrook. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël zijn niet in opstand gekomen. De vluchtelingen in Jordanië en Libanon evenmin. Hezbollah wordt tegengehouden door Resolutie 1701, die zijn ministers ondertekenden aan het einde van de Israëlisch-Libanese oorlog in 2006 [2]. Ze kan de rivier de Litani niet oversteken en Israëlisch grondgebied betreden vanwege haar woord, dat, in tegenstelling tot het Westen, belangrijk voor haar is. Deze belofte zal niet langer gelden als Israël Libanon aanvalt. Daarom staat Hezbollah voorlopig paraat om de Israëlische bewakingscamera’s en radars langs de grens één voor één te vernietigen. Op die manier kunnen ze het Israëlische leger verrassen als dat besluit tot oorlog over te gaan.

Het Westen heeft ervoor gekozen de inwoners van de Gazastrook op te offeren

Hoe kunnen we niet verbaasd zijn dat de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk allemaal hun veto hebben uitgesproken over een voorstel voor een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren? Kunnen we dit niet interpreteren als een verlangen om dit conflict, dat 76 jaar geleden begon, te verlengen? Vanuit dit oogpunt klopt de analyse van president Recep Tayyip Erdoğan. In een toespraak tot zijn parlementaire fractie zei hij: "Degenen die het probleem veroorzaken, willen natuurlijk geen oplossing", verwijzend naar de manier waarop het Franse Rijk en het Britse Rijk de Palestijnse kwestie zonder oplossing hebben gecreëerd. "Hoe meer de crisis zich verdiept, hoe meer ze wortel schiet, hoe beter het is voor hun belangen (...) Ze willen dat de Israëlisch-Palestijnse kwestie escaleert.... Ze willen dat er nooit vrede en stabiliteit komt in deze regio... Ze willen dat de schaduw van de oorlog het oostelijke Middellandse Zeegebied nooit verlaat... Ze willen dat de mensen die er al duizenden jaren wonen niet kunnen profiteren van de rijkdommen van deze landen... Ze willen dat hun systeem van uitbuiting, gebaseerd op bloed, afstraffing en tranen, blijft bestaan... Daar verzetten wij ons tegen. Wij verwerpen dit systeem van uitbuiting waarvoor alle volkeren in de regio, moslims, christenen en joden, de prijs betalen".

Het is zo beschamend dat de Franse Premier, Elisabeth Borne, vanaf de tribune van de Nationale Assemblee de Russische propaganda verweet Frankrijk er valselijk van te beschuldigen een veto te hebben uitgesproken over een [Russisch] voorstel voor een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren... verwijzend naar het Braziliaanse voorstel, waar zij [daarentegen] voor had gestemd. Er waren in feite twee verschillende voorstellen: het Russische voorstel, dat zich beperkte tot de strikte neutraliteit die vereist is voor humanitaire actie, gepresenteerd tijdens een besloten zitting op 17 oktober, en het Braziliaanse voorstel, waarin Hamas veroordeeld werd voor zijn barbaarse daden, gepresenteerd tijdens een openbare zitting op 25 oktober.

Frankrijk had zijn veto niet meer gebruikt sinds 1976 (om zijn kolonisatie van Mayotte voort te zetten), maar deze keer wel, zoals haar permanente vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, Nicolas de Rivière, erkende. De Braziliaanse resolutie was niet uitvoerbaar omdat ze een van de partijen veroordeelde. Frankrijk wist dit toen het voor stemde.

Het einde van het Westen

Maar er is nog een andere verklaring. Eerst riepen de Verenigde Staten Israël op om zich terughoudend op te stellen. Daarna stuurden ze twee marineschepen naar de regio en zetten een luchtbrug op met 97 transportvliegtuigen om een grote hoeveelheid munitie naar Israël (maar ook naar Jordanië en Cyprus) te brengen. Tot slot bombardeerden ze pro-Iraanse milities in Irak en Syrië. Washington heeft nagedacht over de mogelijke gevolgen van een Israëlische nederlaag in Gaza na de nederlaag van de NAVO in Oekraïne. Het Westen zou niet langer gevreesd worden. Alle regels die buiten het internationale recht om zijn opgelegd, zouden plotseling betwist kunnen worden. Alle volkeren die het Westen eeuwenlang in bedwang heeft gehouden en zelfs schaamteloos heeft uitgebuit, zouden in opstand komen. Het zou een complete omwenteling zijn.

De decennialang opgebouwde verbittering doet vermoeden dat deze opstand net zo woest en oncontroleerbaar zou zijn als Hamas al heeft laten zien. De grote westerse mogendheden hebben daarom besloten om hun ogen te sluiten voor het aanhoudende bloedbad. Ze zijn zich ervan bewust dat ze genocide mogelijk maken en faciliteren, maar ze zijn nog banger om verantwoording af te moeten leggen voor hun misdaden in het verleden en het heden.

Wat er dus op het spel staat in Gaza is niet langer de Palestijnse kwestie, maar de westerse suprematie, de heerschappij van de westerse regels en de onterechte voordelen die het Westen daaraan ontleent.

De spanningen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo hoog geweest. Rusland is zich hiervan bewust en bereidt zich voor op een mogelijke kernoorlog. Sinds het begin van de oorlog in Gaza heeft het twee grootschalige militaire oefeningen gehouden, waaronder het afvuren van intercontinentale ballistische raketten. Dit is geen spelletje meer. Het heeft in een simulatie de dood van een derde van zijn eigen bevolking en de transformatie van een deel van zijn grondgebied in een no-go zone als gevolg van atomaire fall-out voorzien.