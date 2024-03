Het Westen beschuldigt president Vladimir Poetin ervan opdracht te hebben gegeven tot de moord op Alexei Navalny. De timing van zijn dood is echter meer dan verdacht: Navalny stierf op 16 februari, precies op de dag van de opening van de Veiligheidsconferentie in München, een week na het succesvolle interview van Poetin met Tucker Carlson, en een maand voor de Russische presidentsverkiezingen waar Poetin kandidaat voor is. Met andere woorden, Poetin zou opdracht hebben gegeven voor de moord op Navalny op het meest geschikte moment om zichzelf zoveel mogelijk schade toe te brengen.

Tegelijkertijd trekken de grote westerse politieke media een sluier van stilzwijgen over het feit dat Navalny werd opgeleid op een speciale cursus aan de Universiteit van Yale en dat zijn witte supremacistische beweging Narod werd gefinancierd door de National Endowment for Democracy, een machtige Amerikaanse "particuliere stichting zonder winstoogmerk", die duizenden niet-gouvernementele organisaties in een honderdtal landen financiert om "de democratie te bevorderen".

Dit fonds is hetzelfde dat in Oekraïne steun verleende aan wat het noemt "de Maïdan-revolutie die een corrupte regering ten val bracht die democratie verhinderde", d.w.z. de staatsgreep van 2014 die de aanzet gaf tot de opeenvolging van anti-Russische gebeurtenissen die tot de huidige oorlog hebben geleid.

Terwijl aan het Oekraïense front de strijdkrachten van Kiev, gesteund door de VS, de NAVO en de EU, zich chaotisch terugtrekken onder de Russische tegenaanval uit de delen van Donbass die ze hadden veroverd, breiden de VS het oorlogsfront uit naar het Midden-Oosten en blijven ze Israël steunen in zijn strategie van genocide op het Palestijnse volk.

Dit is de context van het nieuwste hoofdstuk in het politieke proces van Julian Assange: de rechtbank in Londen heeft een besluit genomen over de uitlevering van de Australische journalist aan de Verenigde Staten, waar hij 175 jaar gevangenisstraf kan krijgen voor het onthullen van oorlogsmisdaden van de VS, maar heeft het besluit, dat volgende maand wordt genomen, nog niet bekendgemaakt.

In deze aflevering van Grandangolo: Berenice Galli doet verslag vanuit Londen, met interviews met Jeremy Corbyn van de Britse Labourpartij, Kristinn Hrafnsson, mededirecteur van Wikileaks, en Gabriel Shipton, de broer van Julian Assange.